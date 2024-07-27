Убивство Фаріон: поліція розповіла цікаві факти про підозрюваного

Зінченко є «людиною абсолютно проукраїнською», заявив заступник голови Національної поліції

Убивство колишньої депутатки і професорки Ірини Фаріон «готувалося не один день». Наразі правоохоронці зброю не знайшли. Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов після спілкування з підозрюваним В'ячеславом Зінченком в ефірі «Радіо Свобода».

За його словами, «підозрюваний, який все це готував, придбав одяг і відстежував усі шляхи відходу». Також він планував «сховати зброю».

«Я скажу так: людина не сама собі надумала. Ви знаєте, що він був учасником певних груп, на жаль, не дуже проукраїнсько спрямованих», – заявив Нєбитов.

Разом із тим, Нєбитов зауважив, що особисто спілкувався із Зінченком, а тому вважає, що підозрюваний є «людиною абсолютно проукраїнською», «поважає Україну», а його батько «воює в певній бригаді».

«Він любить Україну. Йому здається, що він діяв правильно. Він вважає, що не треба розділяти українське суспільство. У нього були свої мотиви. Він обрав об’єкт нападу… щоб ця людина була максимально незахищена. Він би не зупинився, якби правоохоронні органи його не зупинили і не заарештували», – заявив Андрій Нєбитов.

Нагадаємо, Галицький суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві Ірини Фаріон. Йдеться про тримання під вартою терміном на 60 днів без права внесення застави.

Зазначалося, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон активно спілкувався з членами телеграм-спільноти «Против системы» Бондаренка, власником якої, як зазначено в описі, є Марко Бондаренко – блогер, який просуває конспірологічні теорії, мізогінні, расистські та неонацистські ідеї.

Cтало відомо, що ймовірним вбивцею мовознавиці Ірини Фаріон виявився 18-річний дніпрянин. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

Як відомо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері 19 липня у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

До слова, 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон захищає адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у держзраді і колаборантстві.