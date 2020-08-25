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    Події в Україні

    Поліція повідомила причину вибуху у військовому гуртожитку Десни

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    Правоохоронці виявили уламки гранати на місці вибуху. - Поліція повідомила причину вибуху у військовому гуртожитку Десни
    Правоохоронці виявили уламки гранати на місці вибуху.

    У гуртожитку вибухнула граната - поліція

    У військовому гуртожитку на території 169 навчального центру Десна в Чернігівській області вибухнула граната. Про це повідомила у вівторок, 25 серпня, пресслужба поліції області.

    Зазначається, що правоохоронці виявили уламки гранати на місці вибуху.

    Нагадаємо, поліція за фактом вибуху у військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині відкрила провадження за статтею «вбивство».

    Як повідомлялося 24 серпня, у гуртожитку навчального центру «Десна» стався вибух: загинув військовий. До поліції повідомлення надійшло у неділю близько 17:42. Поліція наразі встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Зокрема, криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких — уламки вибухового пристрою.

    Посад та імен загиблого і постраждалих на «Десні» у пресслужбі не вказують.

    Триває досудове розслідування.

    Як повідомлялося 25 серпня, на Донбасі загинув український військовий через необережне поводження зі зброєю.

    вибух Чернігівщина вбивство граната військові розслідування поліція
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