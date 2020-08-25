Поліція повідомила причину вибуху у військовому гуртожитку Десни



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Правоохоронці виявили уламки гранати на місці вибуху.

У гуртожитку вибухнула граната - поліція

У військовому гуртожитку на території 169 навчального центру Десна в Чернігівській області вибухнула граната. Про це повідомила у вівторок, 25 серпня, пресслужба поліції області.

Зазначається, що правоохоронці виявили уламки гранати на місці вибуху.

Нагадаємо, поліція за фактом вибуху у військовому гуртожитку в містечку Десна на Чернігівщині відкрила провадження за статтею «вбивство».

Як повідомлялося 24 серпня, у гуртожитку навчального центру «Десна» стався вибух: загинув військовий. До поліції повідомлення надійшло у неділю близько 17:42. Поліція наразі встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Зокрема, криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких — уламки вибухового пристрою.

Посад та імен загиблого і постраждалих на «Десні» у пресслужбі не вказують.

Триває досудове розслідування.

Як повідомлялося 25 серпня, на Донбасі загинув український військовий через необережне поводження зі зброєю.