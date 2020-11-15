Українських водіїв змусять перевзуватися в зимові шини

Патрульна Поліція пропонує врегулювати Законом сезонну зміну шин

Заступник глави Департаменту Патрульній поліції Олексій Білошицький пропонує врегулювати на законодавчому рівні сезонну зміну шин.

Зараз Правила Дорожнього Руху не наказують перевзуватися в зимові шини.

Білошицький пояснює, що це питання безпеки і більшість водіїв це вже давно усвідомлюють. Однак знаходяться ті, хто не хоче міняти гуму – це небезпечно для себе та інших учасників дорожнього руху.

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У багатьох європейських країнах сезонна зміна шин закріплена в правилах. Хоча, наприклад, в Італії чи Іспанії цього немає, адже зими там м'які.

Нагадаємо переваги зимових шин: вони забезпечують кращу керованість і зчеплення на мокрому або слизькому асфальті, а також не дубіють за низьких температур.