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    У Києві нові назви отримають ще 13 вулиць (список)

    Перейменування вулиць має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні
    У вівторок, 30 січня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків депутати погодили ряд перейменувань вулиць міста Києва. Про це повідомляє прес-служба Київради. Відповідно до запропонованих проектів рішень, пропонується уточнити назви двох вулиць та провулку. Зміни
    • Сьогодні, 18:04
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    Бульвар Дружби Народів хочуть перейменувати на бул. Миколи Міхновського
    Бульвар Дружби Народів хочуть перейменувати на бул. Миколи Міхновського

    Перейменування вулиць має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні

    У вівторок, 30 січня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків депутати погодили ряд перейменувань вулиць міста Києва. Про це повідомляє прес-служба Київради.

    Відповідно до запропонованих проектів рішень, пропонується уточнити назви двох вулиць та провулку. Зміни стосуються лише написання власних назв:

    • вул. Алма-Атинська — вул. Алматинська (Дніпровський р-н);
    • вул. Кустанайська — вул. Костанайська (Голосіївський р-н);
    • пров. Кустанайський — пров. Костанайський (Голосіївський р-н).

    Також пропонується повернути пров. Ладо Кецховелі у Подільському районі історичну назву — пров. Воздвиженський.

    Окрім того, передбачається перейменування наступних проспекту, бульвару, вулиць та провулку:

    • пров. Михайла Реута — на пров. Памви Беринди (Печерський р-н);
    • вул. Семашка — на вул. Миколи Павлушкова (Святошинський р-н);
    • вул. Гайдара — на вул. Сім'ї Прахових (Голосіївський р-н);
    • вул. Петровського — на вул. Василя Щавінського (Деснянський р-н);
    • вул. Пугачова — на вул. Академіка Ромоданова (Шевченківський р-н);
    • вул. Новоросійська — на вул. Опришківська (Дніпровський р-н);
    • вул. Тропініна — на вул. Якубенківська (Шевченківський р-н);
    • вул. Олександра Горовиця — на вул. Василя Барки (Солом'янський р-н);
    • просп. Героїв Сталінграда — на просп. Володимира Івасюка (Оболонський р-н).
    • вул. Московська — на вул. Дмитра Годзенка (Печерський р-н);
    • вул. Маршала Тимошенка — на вул. Миколи Кагарлицького (Оболонський р-н);
    • бул. Дружби Народів — на бул. Миколи Міхновського (Печерський р-н).

    Відповідні перейменування має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні.

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