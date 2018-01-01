У Києві нові назви отримають ще 13 вулиць (список)

Перейменування вулиць має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні

У вівторок, 30 січня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків депутати погодили ряд перейменувань вулиць міста Києва. Про це повідомляє прес-служба Київради. Відповідно до запропонованих проектів рішень, пропонується уточнити назви двох вулиць та провулку. Зміни



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Бульвар Дружби Народів хочуть перейменувати на бул. Миколи Міхновського

Перейменування вулиць має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні

У вівторок, 30 січня, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв'язків депутати погодили ряд перейменувань вулиць міста Києва. Про це повідомляє прес-служба Київради.

Відповідно до запропонованих проектів рішень, пропонується уточнити назви двох вулиць та провулку. Зміни стосуються лише написання власних назв:

вул. Алма-Атинська — вул. Алматинська (Дніпровський р-н);

вул. Кустанайська — вул. Костанайська (Голосіївський р-н);

пров. Кустанайський — пров. Костанайський (Голосіївський р-н).

Також пропонується повернути пров. Ладо Кецховелі у Подільському районі історичну назву — пров. Воздвиженський.

Окрім того, передбачається перейменування наступних проспекту, бульвару, вулиць та провулку:

пров. Михайла Реута — на пров. Памви Беринди (Печерський р-н);

вул. Семашка — на вул. Миколи Павлушкова (Святошинський р-н);

вул. Гайдара — на вул. Сім'ї Прахових (Голосіївський р-н);

вул. Петровського — на вул. Василя Щавінського (Деснянський р-н);

вул. Пугачова — на вул. Академіка Ромоданова (Шевченківський р-н);

вул. Новоросійська — на вул. Опришківська (Дніпровський р-н);

вул. Тропініна — на вул. Якубенківська (Шевченківський р-н);

вул. Олександра Горовиця — на вул. Василя Барки (Солом'янський р-н);

просп. Героїв Сталінграда — на просп. Володимира Івасюка (Оболонський р-н).

вул. Московська — на вул. Дмитра Годзенка (Печерський р-н);

вул. Маршала Тимошенка — на вул. Миколи Кагарлицького (Оболонський р-н);

бул. Дружби Народів — на бул. Миколи Міхновського (Печерський р-н).

Відповідні перейменування має затвердити ще Київрада на пленарному засіданні.