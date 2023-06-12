У Києві з‘явиться зупинка-сховище, створена за допомогою 3D-принтера (фото)

Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність

Архітектурне бюро Makhno Studio розробило проєкт зупинки-сховища, де містяни зможуть сховатися від обстрілів та уламків. Першу споруду такого типу планують облаштувати у Києві. Про це повідомив засновник студії Сергій Махно.

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Зупинка матиме футуристичний дизайн. Завдяки цьому, на думку архітекторів, вона впишеться у будь-який міський ландшафт.

«Бетонна суміш для будівництва зупинки-сховища пройшла ретельні випробування на міцність та здатність захистити від уламків», – йдеться в повідомленні.

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Проєкт продукуватимуть за технологією 3D-друку, це дозволить в короткі терміни виготовляти й масштабувати зразки у різні міста країни.

Після того, як ця зупинка-укриття з'явиться у столиці, проєкт можуть масштабувати.

Нагадаємо, у Києві завершилася позапланова перевірка укриттів. Як виявилося, лише 65% (3041 об’єкт) із них є повністю придатними для використання. Крім того, ще 973 (21%) об’єктів можуть бути укриттями за умови належного облаштування. Загалом було проінспектовано всі 4 655 укриттів і сховищ столиці. Зовсім не відповідає технічним вимогам до приміщень, де можуть бути укриття – 641 об’єкт (14%).

До слова, у Києві мають намір обладнати укриття автоматизованою системою відкриття для цілодобового доступу. Також буде встановлено модульні залізобетонні об'єкти захисту.