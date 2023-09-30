Херсон у вогні: вночі окупанти вдарили по місту

Під ворожим обстрілом перебував Корабельний район Херсона

У ніч на 30 вересня російська окупаційна армія завдала удару по Херсону. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Окупанти обстріляли Корабельний район Херсона.

«Внаслідок влучань сталася пожежа у гаражному кооперативі – горіли 30 гаражів. Для боротьби з вогнем були залучені 3 наряди – 12 рятувальників і 3 машини», – розповів Мрочко.

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Крім того, через ворожі обстріли загорівся стадіон одного з навчальних закладів.

Ще один заклад освіти був пошкоджений через ранковий обстріл середмістя Херсона.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що за минулу добу противник здійснив 96 обстрілів Херсонщини, випустивши 432 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, АГС, авіації та БПЛА, один з них – ракетний. Через російську агресію три людини дістали поранення.

Нагадаємо, 29 вересня російські загарбники атакували один із житлових кварталів Херсона. Внаслідок ворожого вогню вщент знищено заклад громадського харчування.

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Триває 584-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 44 бойових зіткнення.