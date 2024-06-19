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У Києві обвалився міст на проїжджу частину (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві обвалився міст на проїжджу частину (фото, відео)
фото: соцмережі

Попередньо, обійшлось без постраждалих

У Києві стався обвал пішохідного тротуару на мосту по Берестейському проспекту. Фото та відео із місця події очевидці вже публікують  у мережі.


Міст впав на вулиці Борщагівській. Очевидці розповідають, що впала залізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом.

У Києві обвалився міст на проїжджу частину (фото, відео) фото 1

Попередньо, обійшлось без постраждалих.

До відома, у квітні на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською був частково обмежений рух транспорту через бетонування деформаційних швів.

Нагадаємо, раніше сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

Також у вересні 2023 року вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали. 

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації.

Теги: Київ міст

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