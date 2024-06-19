У Києві обвалився міст на проїжджу частину (фото, відео)
Попередньо, обійшлось без постраждалих
У Києві стався обвал пішохідного тротуару на мосту по Берестейському проспекту. Фото та відео із місця події очевидці вже публікують у мережі.
😱 Кадри з місця обвалу на Берестейському проспекті. Попередньо, обійшлось без постраждалих pic.twitter.com/e12028XDef— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 19, 2024
Міст впав на вулиці Борщагівській. Очевидці розповідають, що впала залізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом.
Попередньо, обійшлось без постраждалих.
До відома, у квітні на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською був частково обмежений рух транспорту через бетонування деформаційних швів.
Нагадаємо, раніше сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.
Також у вересні 2023 року вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.
Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації.
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