У Києві обвалився міст на проїжджу частину (фото, відео)

Попередньо, обійшлось без постраждалих

У Києві стався обвал пішохідного тротуару на мосту по Берестейському проспекту. Фото та відео із місця події очевидці вже публікують у мережі.

😱 Кадри з місця обвалу на Берестейському проспекті. Попередньо, обійшлось без постраждалих pic.twitter.com/e12028XDef — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 19, 2024



Міст впав на вулиці Борщагівській. Очевидці розповідають, що впала залізобетонна балка і перегородила рух в обидві сторони під шляхопроводом.

Попередньо, обійшлось без постраждалих.

До відома, у квітні на естакаді між просп. Повітряних сил та вул. Жилянською був частково обмежений рух транспорту через бетонування деформаційних швів.

Нагадаємо, раніше сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. Опори розташовані на смузі руху в напрямку вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка.

Також у вересні 2023 року вересня розвалився Дегтярівський міст. Усі встановлені прогони впали.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації.