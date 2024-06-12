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Потужна злива залила Київ: затоплено низку вулиць (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Потужна злива залила Київ: затоплено низку вулиць (відео)
Авто практично пливуть по воді
фото: скріншот з відео

Користувачі соцмереж повідомляють про потоп на вулицях Вацвала Гавела та Василенка

12 червня Київ залила потужна злива, в результаті чого частина вулиць виявилася підтопленою. Відео негоди з'явилися у  мережі.

Користувачі соцмереж повідомляють про потоп на вулицях Вацвала Гавела та Василенка, а також у районі Індустріального мосту.

На кадрах видно, що вода заливає багатоповерхівки, а авто практично пливуть. Через це рух багатьма вулицями столиці ускладнено.

Нагадаємо, що Наразі в Києві через негоду затримуються низка тролейбусів та трамваїв. Зокрема:

затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Василенка, 5;
затримується рух тролейбусів №№22, 27, 30, 42д на вул. В. Гетьмана;
Затримується рух тролейбусів №№17, 19 на вул.Єреванська, 14.

Як зазначають у «Київпастрансі», на місцях зараз працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що у Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна».

Теги: Київ Київщина негода погода дощ Україна

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