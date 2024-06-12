Потужна злива залила Київ: затоплено низку вулиць (відео)

Користувачі соцмереж повідомляють про потоп на вулицях Вацвала Гавела та Василенка

12 червня Київ залила потужна злива, в результаті чого частина вулиць виявилася підтопленою. Відео негоди з'явилися у мережі.

🌧Столичні річки заповнюють вулиці міста pic.twitter.com/tkFBrVuvJS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2024

Користувачі соцмереж повідомляють про потоп на вулицях Вацвала Гавела та Василенка, а також у районі Індустріального мосту.

На кадрах видно, що вода заливає багатоповерхівки, а авто практично пливуть. Через це рух багатьма вулицями столиці ускладнено.

Нагадаємо, що Наразі в Києві через негоду затримуються низка тролейбусів та трамваїв. Зокрема:

затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Василенка, 5;

затримується рух тролейбусів №№22, 27, 30, 42д на вул. В. Гетьмана;

Затримується рух тролейбусів №№17, 19 на вул.Єреванська, 14.

Як зазначають у «Київпастрансі», на місцях зараз працюють відповідні служби.

Раніше повідомлялося, що у Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна».