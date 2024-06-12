Потужна злива залила Київ: затоплено низку вулиць (відео)
Користувачі соцмереж повідомляють про потоп на вулицях Вацвала Гавела та Василенка
12 червня Київ залила потужна злива, в результаті чого частина вулиць виявилася підтопленою. Відео негоди з'явилися у мережі.
🌧Столичні річки заповнюють вулиці міста pic.twitter.com/tkFBrVuvJS— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2024
Користувачі соцмереж повідомляють про потоп на вулицях Вацвала Гавела та Василенка, а також у районі Індустріального мосту.
🌧💦Київ пливе pic.twitter.com/CRzTAmirLn— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2024
На кадрах видно, що вода заливає багатоповерхівки, а авто практично пливуть. Через це рух багатьма вулицями столиці ускладнено.
Нагадаємо, що Наразі в Києві через негоду затримуються низка тролейбусів та трамваїв. Зокрема:
затримується рух трамваїв №14, 15 на вул. Василенка, 5;
затримується рух тролейбусів №№22, 27, 30, 42д на вул. В. Гетьмана;
Затримується рух тролейбусів №№17, 19 на вул.Єреванська, 14.
Як зазначають у «Київпастрансі», на місцях зараз працюють відповідні служби.
Раніше повідомлялося, що у Києві ускладнено рух транспорту в напрямку метро «Почайна».
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