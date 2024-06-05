На Хмельниччині через обміління річки з'явився міст часів німецької окупації (фото)

Міст було затоплено через побудову Дністровської ГЕС

Раніше побачити прихований міст могли лише аквалангісти

Через обміління Дністра на поверхні з'явився затоплений міст часів німецької окупації. Переправу побудували німецькі інженери через ліву притоку Дністра річку Ушицю, а дорожнє полотно виклали кам’яною бруківкою. Про це йдеться в повідомленні «Дністер 1362».

Міст часів німецької окупації побудований поблизу села Липи Кам’янець-Подільського району Хмельницької області на початку 1940 років. Раніше побачити його могли лише аквалангісти, тепер же споруду видно неозброєним оком.

Через зменшення рівня води у басейні річки Дністер на поверхні з’явився затоплений міст фото: Facebook/Дністер 1362

«Через зменшення рівня води у басейні річки Дністер на поверхні з’явився затоплений міст. Йдеться про Ушицю, ліву притоку Дністра. Рівень води настільки спустили, що оголився старий міст часів німецької окупації», – йдеться у дописі.

У 1980 роках міст було затоплено через побудову Дністровської ГЕС і підйом води в Дністровському басейні.

Міст було затоплено через побудову Дністровської ГЕС фото: Facebook/Дністер 1362

Нагадаємо, у Дністровському водосховищі скиди води проходять у штатному режимі і наразі ризиків немає.

До слова, за майже рік після підриву російськими військовими Каховської ГЕС на 150 тис. гектарів штучно створеної водойми утворився густий ліс. Умови, які утворилися на дні Каховського моря після знищення ГЕС, ідеальні для проростання верби.