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У Києві будуть встановлені міні-ТЕЦ: що відомо

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Києві будуть встановлені міні-ТЕЦ: що відомо
Міні-ТЕЦ зможуть забезпечити близько 300 тис. киян електроенергією, теплом і водою
фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Міні-ТЕЦ розмістять як на правому, так і на лівому берегах Києва у місцях, де проживає багато людей

У Києві планують розмістити шість міні-ТЕЦ через нестачу електроенергії. Про це заявив заступник міського голови та секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко в етері «Київ24».

«До чого готується столиця – це насправді важка зима. Ми розуміємо, що останні удари, які були зроблені ворогом по енергетичній системі України викликають обмеження в енергопостачанні. Ми розуміємо, що Київ не є островом. Ми залежні також від об'єднаної енергосистеми України, такі ж обмеження будуть у нас. Відповідно, столиця готується до того, аби якимось чином принаймні мінімізувати ці обмеження», – сказав Бондаренко.

За його словами, йдеться про нову концепцію енергетики столиці – шість міні-ТЕЦ, які зможуть забезпечити близько 300 тис. киян електроенергією, теплом і водою.

Зазначається, спеціального розподілу не буде – їх розмістять як на правому, так і на лівому берегах Києва у місцях, де проживає багато людей. Зокрема, у спальних районах.

Міні-ТЕЦ (мінітеплоелектроцентраль) – це компактна енергетична установка, що слугує для спільного виробництва електричної та теплової енергії в агрегатах потужністю до 25 МВт, незалежно від виду обладнання.

Міні-ТЕЦ зазвичай установлюють ближче до споживачів, адже вони мають меншу потужність. Їх застосовують для забезпечення енергетичної автономії невеликих населених пунктів, підприємств, комунальних об'єктів і житлових комплексів.  

«Маємо індивідуальні котельні, які можуть бути як одна на кілька будинків, так і одна на будинок», – також зазначив Бондаренко.

Крім того, у Київраді планують створити програму для багатоквартирних житлових будинків, щоб вони встановлювали індивідуальні котельні та генераційне обладнання для забезпечення власних потреб. 

Нагадаємо, графіки погодинних відключень електроенергії у понеділок, 27 травня 2024 року, діятимуть для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України у період з 6:00 до 24:00.

Як відомо, світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою для обленерго встановлюються правила щодо графіків відключення електроенергії.

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Теги: Київ ТЕЦ електроенергія обмеження

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