Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко

Депутатський корпус Київської міської ради присвоїв звання «Почесний громадянин міста Києва» п’ятьом видатним киянам

Київська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Оксані Забужко. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Згідно з повідомленням, Київрада 13 червня присвоїла звання «Почесний громадянин міста Києва» п’ятьом видатним киянам, серед них Забужко.

«Звання «Почесний громадянин міста Києва» присвоєно: письменниці, поетесі, лауреатці Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалеру ордену Княгині Ольги ІІІ ступеня Оксані Забужко – за значний особистий внесок у культурний розвиток Києва, видатні досягнення у розвитку культури, мистецтва, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України», – йдеться у повідомленні.

Також звання «Почесний громадянин Києва» присвоєно:

народному артистові України, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалерові ордену «За заслуги» І-ІІІ ступенів, художньому керівнику опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Анатолію Солов’яненку – за значний особистий внесок у культурний розвиток Києва, видатні досягнення у розвитку культури, мистецтва, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України;

вченому у галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства, заслуженому працівнику сільського господарства України, кавалерові ордену «За заслуги» І-ІІІ ступенів, академіку Національної академії аграрних наук України, директору Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України Віктору Вергунову – за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва, видатні досягнення у розвитку науки, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України;

ректорові Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра, композитору, народному артистові України Олександру Злотнику – за значний особистий внесок у культурний розвиток міста Києва, у справу збагачення національної культурної та духовної спадщини міста, за видатні досягнення у розвитку освіти, мистецтва, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України – міста Києва та як такому, який користується загальною повагою і авторитетом у територіальної громади міста Києва;

директорові Природничо-наукового ліцею № 145 Печерського району м. Києва, заслуженому працівнику освіти України Миколі Левтіку – за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва, видатні досягнення у розвитку освіти, високу громадянську позицію.

Нагадаємо, українська письменниця Оксана Забужко втішена новиною про перше богослужіння Православної церкви у Києво-Печерській лаврі на Різдво 7 січня й принагідно закликала визволити від Московського патріархату Почаївську лавру на Тернопільщині. Про це вона написала на власній сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що письменниця Оксана Забужко не залишилася осторонь нової суперечки у мережі стосовно вживання фемінітивів. Вона стала на захист використання таких мовних форм. Про це жінка написала у Facebook.

До слова, письменниця й публіцистка Оксана Забужко та режисер, письменник і військовослужбовець Олег Сенцов удостоєні найвищої нагороди Франції – ордену Почесного легіону.