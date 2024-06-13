Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко

Ірина Міллер
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко
фото ukrainer.net

Депутатський корпус Київської міської ради присвоїв звання «Почесний громадянин міста Києва» п’ятьом видатним киянам

Київська міська рада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Оксані Забужко. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Згідно з повідомленням, Київрада 13 червня присвоїла звання «Почесний громадянин міста Києва» п’ятьом видатним киянам, серед них Забужко.

«Звання «Почесний громадянин міста Києва» присвоєно: письменниці, поетесі, лауреатці Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалеру ордену Княгині Ольги ІІІ ступеня Оксані Забужко – за значний особистий внесок у культурний розвиток Києва, видатні досягнення у розвитку культури, мистецтва, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України», – йдеться у повідомленні.

Також звання «Почесний громадянин Києва» присвоєно:

  • народному артистові України, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, кавалерові ордену «За заслуги» І-ІІІ ступенів, художньому керівнику опери Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка Анатолію Солов’яненку – за значний особистий внесок у культурний розвиток Києва, видатні досягнення у розвитку культури, мистецтва, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України;
  • вченому у галузі сільськогосподарської меліорації та історії природознавства, заслуженому працівнику сільського господарства України, кавалерові ордену «За заслуги» І-ІІІ ступенів, академіку Національної академії аграрних наук України, директору Національної сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України Віктору Вергунову – за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва, видатні досягнення у розвитку науки, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України;
  • ректорові Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра, композитору, народному артистові України Олександру Злотнику – за значний особистий внесок у культурний розвиток міста Києва, у справу збагачення національної культурної та духовної спадщини міста, за видатні досягнення у розвитку освіти, мистецтва, у зміцненні міжнародного авторитету столиці України – міста Києва та як такому, який користується загальною повагою і авторитетом у територіальної громади міста Києва;
  • директорові Природничо-наукового ліцею № 145 Печерського району м. Києва, заслуженому працівнику освіти України Миколі Левтіку – за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Києва, видатні досягнення у розвитку освіти, високу громадянську позицію.

Нагадаємо, українська письменниця Оксана Забужко втішена новиною про перше богослужіння Православної церкви у Києво-Печерській лаврі на Різдво 7 січня й принагідно закликала визволити від Московського патріархату Почаївську лавру на Тернопільщині. Про це вона написала на власній сторінці у Facebook.

Раніше повідомлялося, що письменниця Оксана Забужко не залишилася осторонь нової суперечки у мережі стосовно вживання фемінітивів. Вона стала на захист використання таких мовних форм. Про це жінка написала у Facebook.

До слова, письменниця й публіцистка Оксана Забужко та режисер, письменник і військовослужбовець Олег Сенцов удостоєні найвищої нагороди Франції – ордену Почесного легіону.

Читайте також: Кінофестиваль «Берлінале»: Оксана Забужко незаплановано нагадала всім про війну (відео)
 
Теги: Київрада Оксана Забужко Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Злива у Києві
Злива в Києві стала найбільшою за 30 років (фото)
Вчора, 21:44
12 червня Київ залила потужна злива
Негода паралізувала рух трамваїв і тролейбусів у столиці: названо маршрути, які зупинилися
Вчора, 14:33
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
Негода на столичній Оболоні. Пошкоджено дитячий садочок (відео)
4 червня, 18:05
Суд визнав колишнього ексдиректора Центру по роботі з дітьми та молоддю Дніпровського району винним у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем
Здав до ломбарду генератор від благодійників: посадовець столичної РДА сів у в’язницю
3 червня, 13:27
Київський метрополітен відчуває значний кадровий голод
Метро у Києві змінює режим роботи
30 травня, 13:02
фото: КПІ
КПІ вперше за 32 роки отримає нового ректора: що відомо про кандидатів
23 травня, 15:40
У Московському храмі було кілька бутлів від пінного
Бутлі з-під пива та ікони. Що залишила після себе Московська церква у храмі-МАФі (фото)
17 травня, 08:35
Вчора у Києві біля торгово-розважального центру Ocean Plaza стався прорив теплотраси
У Києві стався новий потоп на «Либідській» (відео)
15 травня, 20:29
Через прорив водопроводу рух транспорту на вулиці Антоновича тимчасово перекритий
Потоп на «Либідській»: посеред дороги утворилося озеро (фото, відео)
14 травня, 13:51

Суспільство

Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко
Київрада присвоїла звання «Почесний громадянин Києва» письменниці Забужко
Зібрана в Україні: важка машина для розмінування пройшла випробування на полігоні
Зібрана в Україні: важка машина для розмінування пройшла випробування на полігоні
Мінсоцполітики впроваджує соціальний портал: які послуги будуть доступні
Мінсоцполітики впроваджує соціальний портал: які послуги будуть доступні
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати
Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати
У боях за Україну загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач
У боях за Україну загинув відомий фехтувальник Ростислав Лівач
Загинув, рятуючи побратимів. Згадаймо Володимира Яворського
Загинув, рятуючи побратимів. Згадаймо Володимира Яворського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Навіть не напружилася тікати з Києва. Історія однієї колаборантки
37K
ЗСУ знищили п’ять російських човнів на Півдні за день
23K
Убивство українки в Німеччині: поліція розкрила нові деталі
8403
Куратор «Великого будівництва», проти якого ведеться слідство, утік із України – ЗМІ
8113
Французьке ТБ показало допит полоненого росіянина: ексклюзивні кадри
6809
Бої на Сумщині: Буданов оцінив загрозу для регіону

Новини

Бельгійський депутат закликав Захід використовувати заморожені активи РФ
Сьогодні, 13:00
Дослідження: за час великої війни Росія завдала збитків клімату на $32 млрд
Сьогодні, 12:13
Американське видання розказало, як українці посилюють танки Abrams
Сьогодні, 11:24
ДТЕК домовився з американською Honeywell про зміцнення енергетики України
Вчора, 17:48
Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
11 червня, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
11 червня, 19:33

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua