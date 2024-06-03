У Деснянському районі Києва спалахнула пожежа в складському приміщенні

На місці працюють аварійно-рятувальні служби

На вулиці Миколи Закревського у Деснянському районі Києва загорілося складське приміщення. Про це повідомляє КМДА.

За інформацією Департаменту муніципальної безпеки, орієнтовна площа пожежі – 2000 м.кв.

фото: Реальний Київ

фото: Реальний Київ

Користувачі соцмереж публікують фото диму, який видніється з різних районів столиці.

Як зазначила пресслужба КМДА, на місці працюють аварійно-рятувальні служби.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва, 3 червня, стався прорив трубопроводу. Прорив виявили на вулиці Празькій. Там сталося пошкодження водопровідної мережі з витоком води назовні.

Як повідомлялося, вчора, 2 червня, Київ накрила негода. Через сильну зливу частину вулиць затопило.

До слова, складні погодні умови та дощ зі шквальним вітром призвели до знеструмлень у Київській області та зникнення світла у тисяч абонентів.