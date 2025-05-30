У Канаді вирують лісові пожежі: тисячі людей вимушені евакуюватись

У Канаді активні понад 160 лісових пожеж, з яких 83 вважаються неконтрольованими

У Канаді вирують масштабні лісові пожежі, які вже призвели до евакуації понад 17 тис. мешканців у провінції Манітоба. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Манітоби Ваб Кінью назвав це «найбільшою евакуацією в пам'яті багатьох жителів».

Пожежі охопили понад 491 000 акрів у Манітобі, що значно перевищує середній показник для цього періоду року. Уряд Манітоби оголосив надзвичайний стан, який дозволяє мобілізувати додаткові ресурси та вжити екстрених заходів для боротьби з вогнем і підтримки постраждалих громад.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні висловив підтримку Манітобі та заявив, що федеральний уряд готовий надати допомогу в боротьбі з лісовими пожежами. Він також зазначив, що уряд уважно стежить за ситуацією та готовий вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки громадян.

У сусідній провінції Альберта лісові пожежі також спричинили серйозні наслідки. Компанія Cenovus Energy повідомила про скорочення кількості працівників на своєму об'єкті Foster Creek через пожежі поблизу озера Чіпев'ян. Інша компанія, Aspenleaf Energy, тимчасово призупинила видобуток приблизно 4 000 барелів нафтового еквіваленту на день через пожежі поблизу міста Свон-Гіллз.

У Канаді активні понад 160 лісових пожеж, з яких 83 вважаються неконтрольованими. Дим від пожеж поширюється на південь, погіршуючи якість повітря в містах США, таких як Міннеаполіс, Мілуокі, Чикаго та Детройт.

Нагадаємо, у Японії спалахнула третя за тиждень масштабна лісова пожежа. Вогонь охопив територію близько 600 гектарів.

Займання зафіксували у північно-східному місті Офунато у префектурі Івате. Там згоріли понад 80 будинків, майже 2 тис. людей отримали наказ про евакуацію.