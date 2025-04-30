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У Вишневому горіла п’ятиповерхівка, є постраждала (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Вишневому горіла п’ятиповерхівка, є постраждала (фото)
На вулиці Марії Приймаченко спалахнула одна з квартир п’ятиповерхового будинку
фото: Головне управління ДСНС у Київській області

Вогнеборці врятували чотирьох людей

Пожежа сталася у вівторок увечері, 29 квітня, у місті Вишневе, що під Києвом. На вулиці Марії Приймаченко спалахнула одна з квартир п’ятиповерхового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Київській області.

На вулиці Марії Приймаченко спалахнула одна з квартир п’ятиповерхівки
На вулиці Марії Приймаченко спалахнула одна з квартир п’ятиповерхівки
фото: Головне управління ДСНС у Київській області

Повідомляється, що до місця події прибули рятувальники за підвищеним рангом виклику, а також вогнеборці із сусіднього села Крюківщина. Пожежа виникла у трикімнатній квартирі на четвертому поверсі будинку.

Під час гасіння вогню надзвичайники врятували чотирьох людей. Унаслідок пожежі постраждала 53-річна жінка. Її госпіталізували до приїзду рятувальників. Менш ніж за годину вогнеборці повністю загасили вогонь, який встиг майже вщент знищити квартиру.

На місці події працювали 28 осіб особового складу
На місці події працювали 28 осіб особового складу
фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

На місці події працювали 28 рятувальників за допомогою семи пожежних машин. Що стало причиною пожежі – коротке замикання, необережне поводження з вогнем або щось інше, встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Броварах на території місцевого парку «Перемога» спалахнула пожежа. У результаті пожежі пошкоджено насадження ялівцю та ялинки. За інформацією свідків, пожежу спричинили підлітки.

Раніше у Святошинському районі Києва сталася пожежа на території гаражного кооперативу, розташованого на вулиці Качали. 

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Теги: пожежа ДСНС Київщина

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