У Вишневому горіла п’ятиповерхівка, є постраждала (фото)

На вулиці Марії Приймаченко спалахнула одна з квартир п’ятиповерхового будинку

Вогнеборці врятували чотирьох людей

Пожежа сталася у вівторок увечері, 29 квітня, у місті Вишневе, що під Києвом. На вулиці Марії Приймаченко спалахнула одна з квартир п’ятиповерхового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС у Київській області.

На вулиці Марії Приймаченко спалахнула одна з квартир п’ятиповерхівки фото: Головне управління ДСНС у Київській області

Повідомляється, що до місця події прибули рятувальники за підвищеним рангом виклику, а також вогнеборці із сусіднього села Крюківщина. Пожежа виникла у трикімнатній квартирі на четвертому поверсі будинку.

Під час гасіння вогню надзвичайники врятували чотирьох людей. Унаслідок пожежі постраждала 53-річна жінка. Її госпіталізували до приїзду рятувальників. Менш ніж за годину вогнеборці повністю загасили вогонь, який встиг майже вщент знищити квартиру.

На місці події працювали 28 осіб особового складу фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

На місці події працювали 28 рятувальників за допомогою семи пожежних машин. Що стало причиною пожежі – коротке замикання, необережне поводження з вогнем або щось інше, встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, у Броварах на території місцевого парку «Перемога» спалахнула пожежа. У результаті пожежі пошкоджено насадження ялівцю та ялинки. За інформацією свідків, пожежу спричинили підлітки.

Раніше у Святошинському районі Києва сталася пожежа на території гаражного кооперативу, розташованого на вулиці Качали.