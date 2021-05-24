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    У Києві періщить дощ, а комунальники поливають газони (відео)

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    Полив газонів на Лівобережці під час дощу - У Києві періщить дощ, а комунальники поливають газони (відео)
    Полив газонів на Лівобережці під час дощу
    Фото: скріншот з відео

    Під час дощу комунальники не вимкнули систему поливу насаджень

    Сьогодні, 24 травня, у Києві ще з ночі йде дощ. При цьому комунальники увімкнули систему поливу насаджень.

    Так, на Броварському проспекті поблизу станції метро «Лібовережна» поливаються газони під час дощу. Відповідне відео оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    «Саме час поливати газони, адже недостатньо ж опадів, так?» – прокоментували у соцмережі.

    Як повідомлялося, у Києві в понеділок сильний дощ, можлива гроза. Також зривається вітер. У другій половині дня опади припинятимуться.

    Вдень у понеділок в Києві близько +17, +18 градусів.

    Внаслідок негоди на вулиці Максима Кривоноса у Солом’янському районі Києва впало дерево. На місці працюють рятувальники ДСНС, які розпилюють дерево, щоб прибрати з дороги і тротуару.

    18 травня негода теж наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту було ускладнено.

    Теги: Київ Київзеленбуд негода дощ
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    У Києві періщить дощ, а комунальники поливають газони (відео)