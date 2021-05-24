У Києві періщить дощ, а комунальники поливають газони (відео)

Полив газонів на Лівобережці під час дощу

Під час дощу комунальники не вимкнули систему поливу насаджень

Сьогодні, 24 травня, у Києві ще з ночі йде дощ. При цьому комунальники увімкнули систему поливу насаджень.

Так, на Броварському проспекті поблизу станції метро «Лібовережна» поливаються газони під час дощу. Відповідне відео оприлюднено на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

«Саме час поливати газони, адже недостатньо ж опадів, так?» – прокоментували у соцмережі.

Як повідомлялося, у Києві в понеділок сильний дощ, можлива гроза. Також зривається вітер. У другій половині дня опади припинятимуться.

Вдень у понеділок в Києві близько +17, +18 градусів.

Внаслідок негоди на вулиці Максима Кривоноса у Солом’янському районі Києва впало дерево. На місці працюють рятувальники ДСНС, які розпилюють дерево, щоб прибрати з дороги і тротуару.

18 травня негода теж наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту було ускладнено.