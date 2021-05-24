  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Прогноз погоди. Тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Києві 24 травня прогнозуються вночі значні дощі, місцями гроза - Прогноз погоди. Тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз

    У Києві 24 травня прогнозуються вночі значні дощі, місцями гроза

    Фото: Главком

    Найтепліше сьогодні буде у південних та східних областях

    В Україні з початку тижня синоптики прогнозують дощі, у окремих областях грози, температура вночі становитиме 9-14°, вдень 14-19°.

    Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «В Україні дощі, місцями гроза, вночі у західних, північних, центральних областях, вдень на Полтавщині та Сумщині значні дощі; вдень у західних областях без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с», – йдеться у повідомленні.

    Температура вночі буде 9-14°, у західних областях 4-8° тепла; вдень 14-19°, у південних та східних областях 21-26°.

    ukraine_75

    У Києві 24 травня прогнозуються вночі значні дощі, місцями гроза, вдень дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 17-19°.

    Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Прогноз погоди. Тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз