Прогноз погоди. Тиждень в Україні почнеться з дощів та гроз

Найтепліше сьогодні буде у південних та східних областях

В Україні з початку тижня синоптики прогнозують дощі, у окремих областях грози, температура вночі становитиме 9-14°, вдень 14-19°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«В Україні дощі, місцями гроза, вночі у західних, північних, центральних областях, вдень на Полтавщині та Сумщині значні дощі; вдень у західних областях без опадів. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с», – йдеться у повідомленні.

Температура вночі буде 9-14°, у західних областях 4-8° тепла; вдень 14-19°, у південних та східних областях 21-26°.

У Києві 24 травня прогнозуються вночі значні дощі, місцями гроза, вдень дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі у столиці 11-13°, вдень 17-19°.