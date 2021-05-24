У Києві на дорогу впало дерево (фото)

Дерево впало на тротуар і перекрило частину дороги

У столиці погіршились погодні умови

Сьогодні, 24 травня, у Києві йде сильний дощ. Негода вже наробила лиха у місті.

Так, внаслідок негоди на вулиці Максима Кривоноса у Солом’янському районі Києва впало дерево. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

На місці працюють рятувальники ДСНС, які розпилюють дерево, щоб прибрати з дороги і тротуару.

Поблизу дерева стоїть легковий автомобіль. Чи постраждала автівка внаслідок падіння дерева, не повідомляється.

Як повідомлялося, в Україні з початку тижня синоптики прогнозують дощі, у окремих областях грози.

За прогнозом синоптиків, у Києві в понеділок сильний дощ, можлива гроза. Також вітер зривається небезпечно

У другій половині дня опади припинятимуться.

Вдень у понеділок в Києві близько +17, +18 градусів.

Нагадаємо, 18 травня негода наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту було ускладнено.

Через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори.

На вулиці Іллінській, 8 на столичному Подолі потоки води підмили асфальт і автомобіль Mercedes провалився в яму посеред дороги.

На Глибочицькому проїзді сталось обсипання ґрунту й падіння підпірної стінки.