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    У Києві на дорогу впало дерево (фото)

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    Дерево впало на тротуар і перекрило частину дороги - У Києві на дорогу впало дерево (фото)
    Дерево впало на тротуар і перекрило частину дороги
    Фото: Київ оперативний

    У столиці погіршились погодні умови

    Сьогодні, 24 травня, у Києві йде сильний дощ. Негода вже наробила лиха у місті.

    Так, внаслідок негоди на вулиці Максима Кривоноса у Солом’янському районі Києва впало дерево. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    На місці працюють рятувальники ДСНС, які розпилюють дерево, щоб прибрати з дороги і тротуару.

    Поблизу дерева стоїть легковий автомобіль. Чи постраждала автівка внаслідок падіння дерева, не повідомляється.

    Як повідомлялося, в Україні з початку тижня синоптики прогнозують дощі, у окремих областях грози.

    За прогнозом синоптиків, у Києві в понеділок сильний дощ, можлива гроза. Також вітер зривається небезпечно

    У другій половині дня опади припинятимуться.

    Вдень у понеділок в Києві близько +17, +18 градусів.

    Нагадаємо, 18 травня негода наробила біди у столиці. Зокрема, на вулиці Січових Стрільців на проїжджу частину впала гілка з дерева. У результаті рух транспорту було ускладнено.

    Через сильний дощ на дорогах міста утворилися значні затори.

    На вулиці Іллінській, 8 на столичному Подолі потоки води підмили асфальт і автомобіль Mercedes провалився в яму посеред дороги.

    На Глибочицькому проїзді сталось обсипання ґрунту й падіння підпірної стінки.

    Теги: Київ ДСНС рятувальники негода дощ
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    У Києві на дорогу впало дерево (фото)