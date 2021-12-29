У Києві під час руху спалахнули вантажівка та «швидка»

28 грудня рятувальники ліквідували дві пожежі в автомобілях

Причину та обставини двох автомобільних пожеж встановлюватимуть правоохоронні органи

Минулої доби столичні рятувальники двічі ліквідовували пожежі в автомобілях. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

Так, 28 грудня о 18:00 до рятувальної служби надійшло повідомлення про пожежу на вул. Липківського у Солом’янському районі столиці.

На місці рятувальники встановили, що на проїжджій частині дороги під час руху у вантажному автомобілі Volkswagen Crafter виникла пожежа. Її було ліквідовано о 18:08. Внаслідок пожежі пошкоджено вантажний відсік та обшивку фургона на площі 10 кв. м.

На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та десять осіб особового складу ДСНС.

Наступний подібний виклик надійшов о 23:08. Автомобільна пожежа виникла на просп. Броварському у Дніпровському районі столиці. На проїжджій частині дороги під час руху в автомобілі швидкої медичної допомоги Ford сталося загорання. О 23:36 пожежу було ліквідовано.

На місці події працювало три одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 13 осіб особового складу ДСНС.

Жертв та постраждалих внаслідок цих подій немає.

Причину та обставини обох випадків встановлюватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 22 грудня сталося загорання вантажівки на Столичному шосе, 31/1 в Голосіївському районі столиці.

22 грудня на проспекті Лобановського сталося загорання автомобіля Volkswagen.