Головна Київ Новини
search button user button menu button

П’яний молодик поранив чоловіка через відмову пригостити сигаретою, а тікаючи – зламав ногу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
П’яний молодик поранив чоловіка через відмову пригостити сигаретою, а тікаючи – зламав ногу
Після нападу зловмисник намагався втекти, але впав і зламав ногу
фото: поліція Києва/Facebook

Медики, які прибули на місце події, госпіталізували і потерпілого, і нападника

У Дніпровському районі столиці 22-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на незнайомця після того, як той відмовив пригостити його сигаретою. Поліцейські вже оголосили зловмиснику про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався біля одного з будинків на вулиці Юності. Молодик підійшов до компанії чоловіків і попросив сигарету. Почувши відмову, він почав поводитися агресивно, лаятися та погрожувати. Під час конфлікту нападник дістав ніж, яким поранив 42-річного чоловіка у щоку.

Інцидент стався у Дніпровському районі столиці поруч з одним із будинків по вулиці Юності
Інцидент стався у Дніпровському районі столиці поруч з одним із будинків по вулиці Юності
фото: поліція Києва/Facebook

«Після цього зловмисник спробував утекти, але впав і зламав ногу. На місце події прибули поліцейські та медики, які госпіталізували і потерпілого, і нападника», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує до семи років позбавлення волі. 

Раніше у Дніпровському районі столиці поліцейські повідомили про підозру 23-річному киянину, який жорстоко побив жінку через зауваження в черзі до каси. 27-річна місцева мешканка чекала в черзі, коли один із покупців вирішив пройти до каси без черги. Жінка зробила йому зауваження, після чого чоловік накинувся на неї з кулаками. Він завдав потерпілій численних ударів по обличчю та тілу. Від травм жінка впала, але нападник продовжив бити її, а потім утік.

Теги: конфлікт поліція поранення Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

На Київщині затримано шахраїв, які ошукали інтернет-магазин косметики на 700 тис. грн
На Київщині затримано шахраїв, які ошукали інтернет-магазин косметики на 700 тис. грн
П’яний молодик поранив чоловіка через відмову пригостити сигаретою, а тікаючи – зламав ногу
П’яний молодик поранив чоловіка через відмову пригостити сигаретою, а тікаючи – зламав ногу
Найдешевша оренда у Києві: квартира з хвостиком усього за 4 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві: квартира з хвостиком усього за 4 тис. грн (фото)
У Києві відновлюють електропостачання на правому березі
У Києві відновлюють електропостачання на правому березі
У деяких районах Києва зникло світло: названо причину
У деяких районах Києва зникло світло: названо причину
НАБУ і САП передали до суду справу про забудову столичного парку «Нивки»
НАБУ і САП передали до суду справу про забудову столичного парку «Нивки»

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua