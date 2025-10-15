П’яний молодик поранив чоловіка через відмову пригостити сигаретою, а тікаючи – зламав ногу

Медики, які прибули на місце події, госпіталізували і потерпілого, і нападника

У Дніпровському районі столиці 22-річний киянин, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, напав на незнайомця після того, як той відмовив пригостити його сигаретою. Поліцейські вже оголосили зловмиснику про підозру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомляється, що інцидент стався біля одного з будинків на вулиці Юності. Молодик підійшов до компанії чоловіків і попросив сигарету. Почувши відмову, він почав поводитися агресивно, лаятися та погрожувати. Під час конфлікту нападник дістав ніж, яким поранив 42-річного чоловіка у щоку.

Інцидент стався у Дніпровському районі столиці поруч з одним із будинків по вулиці Юності фото: поліція Києва/Facebook

«Після цього зловмисник спробував утекти, але впав і зламав ногу. На місце події прибули поліцейські та медики, які госпіталізували і потерпілого, і нападника», – йдеться у повідомленні.

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

