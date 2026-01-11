У Києві без опалення залишається понад тисяча будинків – Кличко

Попри цілодобові зусилля енергетиків та комунальників, понад тисяча багатоквартирних будинків у столиці досі чекають на повернення тепла після атаки по інфраструктурі

Станом на неділю, 11 січня 2026 року, Київ продовжує ліквідовувати наслідки масованого удару росіян по об'єктах теплозабезпечення. Якщо одразу після обстрілу без опалення залишилися шість тис. багатоповерхівок, то на ранок неділі фахівцям вдалося заживити більшість із них. Проте критична ситуація зберігається через екстремальні морози та дефіцит електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

«Без тепла в столиці залишається понад одна тисяча будинків. В інші подачу теплоносія відновили. Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої,повернули всім мешканцям. Нагадаю, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були шість тисяч багатоповерхівок», – зазначив міський голова.

«Але ситуація з енергопостачанням у столиці залишається дуже складною. А від електрики залежить робота й теплопідприємств, і водопостачання. Найближчими днями сильні морози, за прогнозами, не відступлять. Тому складна ситуація в столиці триватиме. Комунальники, всі міські служби роблять усе, щоб забезпечити мешканців міста необхідними послугами», – підсумував Кличко.

Нагадаємо, ситуація з електроенергією в Києві досі є найбільш складною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністерку Юлію Свириденко.

За словами глави уряду, наразі відновлено електропостачання переважної частини правого берега столиці – діють планові графіки відключень. Аварійні відключення застосовуються на окремих ділянках, де тривають відновлювальні роботи.