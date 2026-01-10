У Києві відновлено електропостачання – Міненерго

У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів

Енергетики продовжують ремонтні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми

У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Як інформує «Главком», про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі національного телемарафону.

За його словами, енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків.

Заступник міністра наголосив, що, попри наслідки масованих російських атак та складні погодні умови, енергосистема України залишається об’єднаною, цілісною та працює паралельно з енергосистемою Європи (ENTSO-E).

Микола Колісник зазначив, що балансування системи забезпечується за рахунок власної генерації, імпорту електроенергії та вимушених заходів з обмеження споживання.

«У столиці за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. У Київській області за добу світло повернули для 313 тисяч родин. Із них 90 тисяч були знеструмлені внаслідок бойових дій, ще 223 тисячі — через складні погодні умови. Станом на вечір без електропостачання залишаються близько 60 тисяч споживачів», – зазначив він.

У яких областях найважча ситуація

Після масованої атаки минулої ночі складною залишається ситуація на Дніпропетровщині – тут наразі знеструмлені 53 тисячі абонентів.

Водночас завдяки аварійно-відновлювальним роботам упродовж дня вже вдалося заживити понад 40 тисяч споживачів.

«Найскладнішою ситуація продовжує залишатися у прифронтових та прикордонних з Росією регіонах, зокрема на Донеччині, де через постійні ворожі удари по мережах передачі та розподілу електроенергії вимушено застосовуються аварійні відключення», – додав заступник міністра.

Як впливає погода

Микола Колісник зазначив, що на роботу енергосистеми суттєво вплинула негода. Крижаний дощ, мокрий сніг, ожеледиця та сильні пориви вітру призвели до обриву ліній електропередач і додаткових знеструмлень.

Станом на 16:00 через негоду без електропостачання повністю або частково залишалися 366 населених пунктів у кількох областях, найбільше – у Київській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, мер столиці Віталій Кличко звернувся до киян із проханням за можливості залишити місто через критичний стан інфраструктури. Ця заява спровокувала бурхливу дискусію про соціальну рівність, сільське життя та реальні можливості виживання.

Як відомо, масований комбінований удар РФ по об’єктах критичної інфраструктури в ніч на 9 січня став найболючішим для енергосистеми столиці. Наразі 6 тисяч багатоквартирних будинків перебувають без теплопостачання.

Також через погіршення погодних умов мешканців Києва закликають утриматися від поїздок містом.