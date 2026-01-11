Головна Київ Новини
search button user button menu button

Енергетичний колапс у столиці. Народна артистка України запрошує рятуватися в її маєток

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Енергетичний колапс у столиці. Народна артистка України запрошує рятуватися в її маєток
Тетяна Недєльська відкрила ворота свого маєтку для всіх, хто у скруті
фото: скріншот із відео

«Радо надам можливість підзарядити телефон, зігрітися, випити гарячого чаю, бутерброди», – написала Тетяна Недєльська

Співачка, народна артистка України і вдова Яна Табачника Тетяна Недєльська запропонувала киянам рятуватися від комунальних негараздів у своєму маєтку. Як інформує «Главком», про це вона написала на сторінці у Facebook.

Співачка розповіла, що готова допомогти тим, хто опинився у критичній ситуації, без води і світла. Приходити можна навіть уночі.

«Радо надам можливість підзарядити телефон, зігрітися, випити гарячого чаю, бутерброди. Київ, Дубенська, 17. Чекаю!», – написала Тетяна Недєльська.

Вона також додала, що в домі з комфортом зможуть розташуватися шість осіб. Єдине, попередила Недєльська, не варто брати з собою песиків, бо її доберман «дуже нечемний до них».

Нагадаємо, після смерті колишнього нардепа і музиканта Яна Табачника все його майно було поділено між двома синами Павлом і Михайлом. Це відбулося протягом 2024 року.

Додамо, що у шлюбі Яна Табачника і Тетяни Недєльської народилося троє синів: Петро, Павло і Михайло. Покійний екснардеп позбавив старшого сина Петра будь-яких нажитих статків, оскільки у нього ігрова залежність.

Нагадаємо, що 11 вересня 2023 року Ян Табачник помер на 79 році життя після дворічної боротьби з раком легень. Його серце зупинилося в ізраїльській лікарні. Музикант заповів, щоб його поховали в Тель-Авіві за єврейськими традиціями.

Читайте також:

Теги: Київ телефон співачка Ян Табачник вдова відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 14 грудня 2025 року
13 грудня, 2025, 22:23
Найбільше забруднене повітря у Деснянському районі
У двох районах столиці погіршилася якість повітря: дані моніторингу
17 грудня, 2025, 09:49
Дим від пожежі у кафе було видно здалеку
У Києві на Позняках згоріло кафе
20 грудня, 2025, 15:37
Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови
Влада попросила киян обмежити поїздки 9 січня через складні погодні умови
8 сiчня, 22:34
Мацінка прибув до Києва
Новий глава МЗС Чехії прибув до України: через атаку РФ його потяг затримався
9 сiчня, 12:31
На фото, ймовірно, момент влучання у Дніпрі
У Дніпрі пролунали вибухи, виникли проблеми зі світлом
Вчора, 01:20
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
У Києві та області 10 січня 2026 року введено екстрені відключення світла
Вчора, 12:04
Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 3 січня 2026 року
2 сiчня, 21:16
Наслідки удару по клініці на столичній Ооблоні
Удар по лікарні в Києві був цілеспрямованим. Заява ДСНС
5 сiчня, 11:27

Новини

Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото)
Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото)
Енергетичний колапс у столиці. Народна артистка України запрошує рятуватися в її маєток
Енергетичний колапс у столиці. Народна артистка України запрошує рятуватися в її маєток
На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин
На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин
У Києві без опалення залишається понад тисяча будинків – Кличко
У Києві без опалення залишається понад тисяча будинків – Кличко
Повітряна тривога у Києві тривала годину
Повітряна тривога у Києві тривала годину
У Києві відновлено електропостачання – Міненерго
У Києві відновлено електропостачання – Міненерго

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua