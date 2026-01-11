Енергетичний колапс у столиці. Народна артистка України запрошує рятуватися в її маєток

Тетяна Недєльська відкрила ворота свого маєтку для всіх, хто у скруті

«Радо надам можливість підзарядити телефон, зігрітися, випити гарячого чаю, бутерброди», – написала Тетяна Недєльська

Співачка, народна артистка України і вдова Яна Табачника Тетяна Недєльська запропонувала киянам рятуватися від комунальних негараздів у своєму маєтку. Як інформує «Главком», про це вона написала на сторінці у Facebook.

Співачка розповіла, що готова допомогти тим, хто опинився у критичній ситуації, без води і світла. Приходити можна навіть уночі.

🙏Співачка, народна артистка України і вдова Яна Табачника Тетяна Недєльська запросила усіх рятуватися від комунальних негараздів у свій маєток pic.twitter.com/ECyzsoXsfs — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 11, 2026

«Радо надам можливість підзарядити телефон, зігрітися, випити гарячого чаю, бутерброди. Київ, Дубенська, 17. Чекаю!», – написала Тетяна Недєльська.

Вона також додала, що в домі з комфортом зможуть розташуватися шість осіб. Єдине, попередила Недєльська, не варто брати з собою песиків, бо її доберман «дуже нечемний до них».

Нагадаємо, після смерті колишнього нардепа і музиканта Яна Табачника все його майно було поділено між двома синами Павлом і Михайлом. Це відбулося протягом 2024 року.

Додамо, що у шлюбі Яна Табачника і Тетяни Недєльської народилося троє синів: Петро, Павло і Михайло. Покійний екснардеп позбавив старшого сина Петра будь-яких нажитих статків, оскільки у нього ігрова залежність.

Нагадаємо, що 11 вересня 2023 року Ян Табачник помер на 79 році життя після дворічної боротьби з раком легень. Його серце зупинилося в ізраїльській лікарні. Музикант заповів, щоб його поховали в Тель-Авіві за єврейськими традиціями.