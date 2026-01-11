На Русанівці у трьох будинках немає світла понад 60 годин

Поки більшість киян живуть за графіками, на вулиці Ентузіастів ситуація критична

Станом на обід неділі, 11 січня 2026 року, мешканці будинків за адресами вул. Ентузіастів 7/2, 9/1 та 11/1 повідомляють про катастрофічну ситуацію. Електроенергія зникла ще в ніч на п'ятницю і відтоді не з’являлася жодного разу. Люди перебувають без світла вже понад 60 годин. Про це повідомляє «Главком».

Мешканці зазначають, що їхні будинки входять до групи 6.1, проте в сусідніх багатоповерхівках цієї ж групи світло вмикали вже неодноразово.

«Схоже будинки на одній фазі, бо в будинках поруч з такою ж групою (6.1) вже хоч раз вмикали», – скаржаться кияни в соцмережах.

Ситуація ускладнюється тим, що на вулиці тримається температура близько -10°C.

Нагадаємо, станом на неділю, 11 січня 2026 року, Київ продовжує ліквідовувати наслідки масованого удару росіян по об'єктах теплозабезпечення. Якщо одразу після обстрілу без опалення залишилися шість тис. багатоповерхівок, то на ранок неділі фахівцям вдалося заживити більшість із них. Проте критична ситуація зберігається через екстремальні морози та дефіцит електроенергії.

«Без тепла в столиці залишається понад одна тисяча будинків. В інші подачу теплоносія відновили. Водопостачання, з яким у деяких районах були перебої,повернули всім мешканцям. Нагадаю, внаслідок пошкоджень інфраструктури міста після останньої масованої атаки ворога без теплопостачання були шість тисяч багатоповерхівок», – зазначив міський голова.

