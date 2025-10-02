У Києві чоловік побив жінку, яка не дала йому пройти без черги на касі

23-річному нападнику оголошено підозру, йому загрожує до трьох років ув’язнення.ня волі

Напад стався у одному з магазинів столиці, потерпілу госпіталізували з переломом щелепи

У Дніпровському районі столиці поліцейські повідомили про підозру 23-річному киянину, який жорстоко побив жінку через зауваження в черзі до каси. По це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, 27-річна місцева мешканка чекала в черзі, коли один із покупців вирішив пройти до каси без черги. Жінка зробила йому зауваження, після чого чоловік накинувся на неї з кулаками. Він завдав потерпілій численних ударів по обличчю та тілу. Від травм жінка впала, але нападник продовжив бити її, а потім утік.

Постраждалу госпіталізували. Медики діагностували у неї численні забої та перелом щелепи.

Правоохоронці оперативно встановили особу зловмисника. Ним виявився 23-річний киянин, який на момент нападу перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Слідчі оголосили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно водій позашляховика Mercedes у Києві жорстоко побив велосипедиста, який зробив йому зауваження за паркування на велодоріжці. За даними поліції порушник припаркувався на велосипедній смузі, чим заблокував рух власнику двоколісного транспорту. У ході розшукових заходів правоохоронці встановили напрямок руху автомобіля та затримали підозрюваного. Затриманим за жорстоке побиття велосипедиста, якого госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою та переломом скроневої кістки, виявився Олександр Хілик – водій люксового позашляховика Mercedes-Benz G500.