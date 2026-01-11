Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото)

У квартирі, де сталася пожежа, рятувальники знайшли тіла двох осіб без ознак життя

Загоряння сталося у захаращеній сміттям квартирі

У масштабній пожежі в багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва загинуло двоє людей. Ще дев’ятьох осіб із задимлених квартир рятувальники вивели на свіже повітря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Загоряння сталося у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, що на вулиці Шулявській. Вогонь поширився на балкони п’ятого, шостого та сьомого поверхів.

«На жаль, у сильно захаращеній сміттям квартирі, де сталася пожежа, рятувальники знайшли тіла двох осіб без ознак життя», – повідомили в рятувальній службі.

Ще дев’ятеро людей опинилися заблокованими у сусідніх квартирах через сильне задимлення. Одного з евакуйованих передано медикам з ознаками отруєння продуктами горіння.

Причину трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

