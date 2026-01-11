Головна Київ Новини
Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото)
У квартирі, де сталася пожежа, рятувальники знайшли тіла двох осіб без ознак життя
фото: ДСНС Києва/Telegram

Загоряння сталося у захаращеній сміттям квартирі

У масштабній пожежі в багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва загинуло двоє людей. Ще дев’ятьох осіб із задимлених квартир рятувальники вивели на свіже повітря. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Загоряння сталося у квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, що на вулиці Шулявській. Вогонь поширився на балкони п’ятого, шостого та сьомого поверхів.

Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото) фото 1

«На жаль, у сильно захаращеній сміттям квартирі, де сталася пожежа, рятувальники знайшли тіла двох осіб без ознак життя», – повідомили в рятувальній службі.

Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото) фото 2

Ще дев’ятеро людей опинилися заблокованими у сусідніх квартирах через сильне задимлення. Одного з евакуйованих передано медикам з ознаками отруєння продуктами горіння.

Масштабна пожежа у Києві: двоє людей загинули (фото) фото 3

Причину трагічного випадку встановлюватимуть правоохоронці.

Нагадаємо, двоє дітей постраждали на Київщині через вибух газового котла. Також через інцидент загорівся приватний житловий будинок.

Крім того, пізно ввечері 9 січня у Львові стався вибух у п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Сірка. Подія трапилася на четвертому поверсі, після чого у квартирі спалахнула масштабна пожежа.

Також на Обухівщині поліція встановлює обставини вибуху газового балона, що стався напередодні в одному з приватних будинків. 

Раніше повідомлялося, що у селищі Баришівка Броварського району стався нещасний випадок на виробництві. Під час ремонтних робіт вибухнув котел, внаслідок чого постраждав слюсар. За попередніми даними правоохоронців, вибух стався через надлишковий тиск у системі. У цей момент на території одного з місцевих підприємств проводилися ремонтні роботи. Внаслідок аварії 69-річний слюсар з аварійно-відновлювальних робіт отримав тяжкі травми. Медики госпіталізували чоловіка та діагностували у нього термічні опіки обличчя, кистей рук та лівої гомілки, переломи ребер та лицевих кісток черепа.

Теги: пожежа вибух Київ отруєння рятувальники поліція будинок

