Собаки, зброя, автозаки: силовики Києва та області готуються до заворушень на виборах



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Розроблені різні інсценування порушень виборчого процесу Фото: Нацполіція

Відбулися чергові тактико-спеціальні навчання правоохоронців до виборів президента України

Поліцейські Київської області та столиці, бійці Нацгвардії, рятувальники ДСНС та інші силові структури Міністерства внутрішніх справ України готуються пильнувати за публічною безпекою під час виборчого процесу.

Навчальні заходи відбулись під керівництвом т.в.о. міністра внутрішніх справ України Сергія Ярового та голови Національної поліції України Сергія Князєва. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Для того, щоб правоохоронці змогли максимально підготуватись до будь-яких нештатних ситуацій та відпрацювати усі можливі шляхи їх вирішення, були розроблені різні інсценування порушень виборчого процесу.

Під час відпрацювання умовних задач керівники навчань виявили та вказали на помилки у діях своїх підлеглих. Учасники навчань проаналізували допущені прорахунки і одразу їх усунули.

«Вкотре силові структури продемонстрували взаємодію і доказали, що вони готові забезпечити порядок та безпеку під час виборів президента України», - зазначили в поліції.

Нагадаємо, тиждень тому на Київщині уже відбулись міжвідомчі тактико-спеціальні навчання до президентських виборів.