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Небезпека снігових лавин. Рятувальники звернулися до мешканців двох областей

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Небезпека снігових лавин. Рятувальники звернулися до мешканців двох областей
«28-29 січня на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека», ‒ зазначили у ДСНС
фото: depositphotos

Надзвичайники підкреслили, що очікується третій рівень небезпеки

Рятувальники попередили про небезпеку снігових лавин в Івано-Франківській та Закарпатській областях протягом наступних днів. Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

«28-29 січня у зв’язку з відлигою на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека», ‒ зазначили у ДСНС.

Надзвичайники підкреслили, що очікується третій рівень небезпеки.

«Будьте обережними під час планування поїздок у гори. Пам’ятайте про свою безпеку та безпеку інших!», ‒ додали рятувальники.

Небезпека снігових лавин. Рятувальники звернулися до мешканців двох областей фото 1
фото: ДСНС

Так, 6 січня, зі східного схилу гори Брецкул у Карпатах відбулося сходження лавини хуртовинного снігу об'ємом 1280 куб.м. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

Зазначається, що лавина зійшла 6 січня між 15:00-16:00 год. за київським часом.

До слова, у Румунії троє українців застрягли у горах Мармарос. Вони звернулися за допомогою ввечері 24 грудня, зазначивши, що виснажені, переохолоджені через вологий одяг і залишилися без їжі. Про це пише Digi24.

На порятунок вирушила група швидкого реагування, до якої долучилися прикордонна поліція та ще дві групи рятувальників. Рятувальна операція була однією з найскладніших як через погодні умови, так і через конфігурацію місцевості.

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Теги: рятувальники поліція небезпека ДСНС Закарпаття снігопад

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