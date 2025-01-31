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Якість повітря у Києві покращилася: дані моніторингу

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Якість повітря у Києві покращилася: дані моніторингу
фото: glavcom.ua

Деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил

Станом на 08:00 31 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Водночас у Департаменті зазначають, що деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил. Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення, що своєю чергою може впливати на завищені показники індексу якості повітря.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 43 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 37.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 31.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 34.6 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 33.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 314.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 20.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 2.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.104 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 42 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 30.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 32.5 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 27 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 5.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 429.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 16.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 9.6 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.114 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 40 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 31 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 28.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 27.7 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 11.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 373.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 22 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 3.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 44 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 31.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 29.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30.9 мкг/м3;
  • діоксид сірки – 28.5 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 371.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 25 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.097 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 39 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 33.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 31.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 33.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 34 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 11.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 575.1 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 22.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 17.9 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.122 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 43 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 32.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 31 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 31.3 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 359.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 27.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 9.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.107 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 50 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 35.2 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 35.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 35 мкг/м3;
  • озон – 20.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 397.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 18.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 8.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.096 мкЗв/год. 

Нагадаємо, станом на 12:30  учора, 30 січня, у Києві спостерігалося тимчасове погіршення стану повітря. У столиці було зафіксоваго підвищення концентрації зважених часток (пилу). Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Теги: екологія Київ повітря

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