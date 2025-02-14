Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях

Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах

На заході оголошено І рiвень небезпеки, жовтий

Сьогодні, 14 лютого, в західних областях на дорогах очікується ожеледиця. Про це попереджає «Укргідрометцентр».

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на дорогах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з цим оголошено І рiвень небезпеки, жовтий.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи. Тож у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі. Проте буде хмарно.

У західних областях невеликий сніг з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На решті території без опадів, лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, на сході країни до 13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.