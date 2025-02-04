Місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 4 лютого

В Україні подекуди ожеледиця

У вівторок, 4 лютого, в Україні синоптики прогнозують хмарну погоду. Місцями невеликий сніг. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Лише у більшості південних областей, вночі і на крайньому заході країни без опадів. На південному сході та сході країни на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу.

Прогноз погоди на 4 лютого фото: Український гідрометеорологічний центр

На Київщині та в столиці синоптики також прогнозують невеликий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.

За словами синоптикині Наталки Діденко, надалі, на тижні, в Україні похолоднішає ще на кілька градусів, вночі до 3-8 морозу, вдень до 3 морозу – 2 тепла. Проте, заспокоює Діденко, сильного морозу поки що не видно.