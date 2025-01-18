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«Військові небезпечні». Працівниця столичного хостелу відмовилася обслуговувати офіцерів ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Військові небезпечні». Працівниця столичного хостелу відмовилася обслуговувати офіцерів ЗСУ
Хостелі Hostel Vshokoladi у Києві
фото з відкритих джерел

Подія, описана в пості Дмитра Плетенчука, обурила читачів

У столичному хостелі Hostel Vshokoladi відмовилися обслуговувати групу, у складі якої був речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Про це йдеться в дописі Плетенчука у Facebook. За його словами, на ресепшині хостела дівчина заявила військовим, що вони небезпечні.

«Військові небезпечні, – каже дівчина на ресепшені хостелу Hostel Vshokoladi у Києві. Тому на моє прохання дати мені разом із двома поважними офіцерами в однострої пообідати в закладі нам відмовляють. На прохання дати телефон керівника також відмова і самовпевненість. Це особиста позиція чи власників, цікаво?», – пише речник ВМС Плетенчук.

Він висловлює жаль, що досі є частина суспільства, яка вважає, що можна залишатися осторонь цієї війни.

«Частина яка не хоче розуміти, що їм жити разом з нами і це вони будуть адаптуватися під ветеранів, а не навпаки. Тим більше ми не обирали цю війну. Я вже не кажу про елементарну повагу. Я завжди намагаюся тримати себе в руках, бо мій ПТСР – це лайт-версія того, через що пройшли штурмовики. Але у хлопців звісно може виникнути купа питань на кшталт «чи варто було їх захищати», – пише Плетенчук.

Подія, описана в пості Дмитра Плетенчука, обурила читачів. Менш як за добу пост зібрав 947 коментарів та 1,3 тисячі поширень. Люди обурювалися поведінкою робітниці хостелу, радили надати цьому випадку найширший розголос.

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Також нещодавно на форумі молодих підприємців Young Business Club одна з організаторів заходу попросила учасників Патронатної служби «Янголи Азова» «сховатися через те, що присутніх на заході чоловіків лякала військова форма».

 

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Теги: телефон військові Київ ВМС

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