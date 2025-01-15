Журналісти розсекретили імена учасників скандалу у центрі столиці: розслідування Bihus.Info

Журналістам вдалось дізнатись імена трьох хлопців, а також вони розсекретили чим займаються їхні батьки

Журналісти BIHUS Info встановили імена учасників скандального інциденту у центрі Києва. Видання BIHUS Info провело розслідування.

Журналісти зазначають, що для декількох учасників скандалу, подібне трапляється вже не вперше. Підлітки люблять та розважатись і часто демонструють подібне у своїх соцмережах.

Варто зазначити, що група молодих людей опублікувала відео, на яких вони перекривають рух на вулицях Києва та співають пісні російських виконавців, які підтримують політику Кремля. У ролику, який поширили у соцмережах, видно, як група молодиків на люксових автівках їздить Києвом та програє російські композиції. Також на відео один з хлопців став ногами на прапор України.

Журналістам вдалось дізнатись імена трьох хлопців, а також вони розсекретили чим займаються їхні батьки.

Микола Цимідан – син ексмера Лимана, якого підозрювали у зв’язках із сепаратистами. У розслідуванні зазначають, що батько Миколи Цимідана – Петро Цимідан, який нині керує аграрним бізнесом. «Прославився» в минулому тим, що, будучи міським головою Лимана на Донеччині, під час першого захоплення міста росіянами у 2014 році: «Петро Цимідан, схоже, знайшов з ними спільну мову», – зауважили журналісти.

Петро Цимідан після звільнення міста не отримав жодного покарання і знову став його очільником. При цьому його підозрювали у недостовірному декларуванні. У той же час місцеві жителі нарікали на те, що Цимідан зі своїми обов’язками не справляється. Справа про незадекларовані статки потрапила до суду, але завершилася нічим.

Микола Цимідан нині живе своє найкраще життя вже в Києві. Соцмережі хлопця переповнені люксовими автівками і постійними вечірками в дорогих київських закладах. У соціальній мережі, Микола написав, що витрачає щодня від 7 до 40 тисяч гривень.

Ще один фігурнант – Андрій Драган. Хлопець не вперше з’являється у таких скандалах. У червні 2024 року з’явилося відео, де 16-річний Драган співає гімн Росії і про те, що він – руський. Тоді ж до підлітка завітала Служба безпеки України. Той записував відео з вибаченнями перед українцями, але у соціальній мережі він назвав це «показухою для народу». Також Драган оприлюднив інформацію про свою співпрацю з нардепом Артемом Дмитруком, який займався підтримкою московської церкви і шахрайськими колл-центрами, а згодом емігрував до Британії.

Антон Юткін – ще один герой цього відео, син бізнесмена зі зв’язками в окупованому Криму. У розслідуванні зазначають, що батько Антона Юткіна – В’ячеслав Юткін – бізнесмен, власник кількох готелів, наприкінці 2023 року потрапив у санкційний список РНБО за зв’язки з Росією.

У розслідуванні сказано, що всього юнаків, які фігурували на цьому відео, було шестеро. Троє зараз не з’являються у публічному просторі. А частина з них навіть не спілкується зі своїми друзями.

Стало відомо, що правоохоронці Києва встановили ще чотирьох учасників скандального інциденту за участю неповнолітніх. Йдеться про фото, використане у відео, де ймовірно один із учасників компанії неповнолітніх, став ногами на державний прапор України. Повідомляється, що на батьків чотирьох із них поліцейські склали адмінпротоколи за 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей).

Раніше ми писали, що у підлітків, які нещодавно потрапили у скандал через зухвалу поведінку на дорозі у центрі Києва, вилучили два пістолети під час обшуків. Проте інформація щодо того, що «блогери» є дітьми мажорів, не відповідає дійсності. Про це повідомила речниця Національної поліції України Юлію Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

Так, речниця Нацполіції заперечила чутки про те, що нібито поліція супроводжувала підлітків: «Підлітки їхали за цією автівкою, за екіпажем поліції, саме коли вони з проблисковими маячками прямували на один із викликів, а подали це так нібито їх супроводжує поліція».

За словами Гірдвіліс, ще одним епізодом зі скандального відео було святкування Дня народження одного з учасників компанії. Підлітки орендували автомобілі, водіями яких були працівники фірми, що підтверджує аналіз з камер відеоспостереження.