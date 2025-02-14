Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Частину України накриє сніг з дощем: прогноз погоди на 14 лютого

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Частину України накриє сніг з дощем: прогноз погоди на 14 лютого
У столиці вдень очікується 0-2° тепла
фото: РБК-Україна

На Київщині буде хмарно. Вдень невеликий мокрий сніг

Сьогодні, 14 лютого, холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи. Тож у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі. Проте буде хмарно. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У західних областях невеликий сніг з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На решті території без опадів, лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, на сході країни до 13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

На дорогах західних, місцями північних, Вінницької та Черкаської областей ожеледиця.

Вітер південно-західний, вдень на заході країни північно західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 14 лютого
Прогноз погоди на 14 лютого
Укргідрометцентр

На Київщині буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр снігопад повітря погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Високогірні нарциси виробляють екстракт, який має унікальну здатність скорочувати викиди метану
Вчені знайшли новий спосіб зупинити глобальне потепління
18 липня, 2023, 21:25
Відвідування пабів залишається національною традицією британців
Британці через глобальне потепління можуть залишитись без улюбленого напою
28 березня, 2024, 23:10
Спека у світі – лише початок проблем, які чекають на людство
Глобальне потепління принесе нові сюрпризи: кліматологи б'ють на сполох
29 липня, 2024, 08:49
У європейських морях перли раніше ніколи не вирощували
Через глобальне потепління у європейських морях може стартувати новий бізнес
11 вересня, 2024, 17:00
Вчені взяли воду на аналіз у багатьох озерах світу та виявили, що вона швидко нагрівається
Глобальне потепління загрожує озерам: вчені попереджають закипання водойм
18 вересня, 2024, 06:09
У Києві завтра очікується потепління до +2 градусів
Синоптикиня розповіла, коли в Україні очікується потепління
5 сiчня, 14:25
Прогнозується зниження виробництва картоплі по всій Європі
Кліматолог назвала овочі, вирощування яких у зоні ризику через глобальне потепління
28 сiчня, 14:42
На заході України вже зараз вирощують мигдаль та фундук і з часом це може поширитися на всю країну, вважає кліматологиня
Третій урожай? Кліматологиня закликала аграріїв готуватися до можливостей, які відкриває глобальне потепління
28 сiчня, 19:43
Бабак Філ зробив свій прогноз щодо тривалості зими
День бабака 2025: американський «брат» Тимка зробив передбачення
3 лютого, 08:04

Суспільство

Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях
Синоптики попередили про небезпечні погодні умови у деяких областях
Частину України накриє сніг з дощем: прогноз погоди на 14 лютого
Частину України накриє сніг з дощем: прогноз погоди на 14 лютого
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
«Укрпошта» випустить марку, присвячену героїчній Волновасі
«Укрпошта» випустить марку, присвячену героїчній Волновасі
День святого Валентина: історія, традиції та прикмети
День святого Валентина: історія, традиції та прикмети
Зоопарк у Сумах прихистив страуса, якого ЗСУ привезли з Курщини (фото)
Зоопарк у Сумах прихистив страуса, якого ЗСУ привезли з Курщини (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
165K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 лютого: ситуація на фронті
119K
День святого Валентина: привітання з Днем закоханих у прозі, віршах та яскрави листівках
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 лютого 2025
14K
Кличко відреагував на введення санкцій проти Порошенка
14K
Втрати ворога станом на 13 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
11K
Зеленський пояснив, за яких умов зніме санкції з Порошенка

Новини

Ядерна зброя, наїзд на натовп людей та вбивство дитини: головне за ніч
Сьогодні, 06:03
США хочуть мати свою частку в українській економіці, – Бессент
Сьогодні, 05:44
Трамп анонсував переговори України та Росії у Саудівський Аравії
Сьогодні, 02:46
Прем'єр-міністр Угорщини Орбан висміяв вимогу ЄС та України брати участь у мирних перемовинах
Сьогодні, 02:23
У Києві пролунали вибухи
Сьогодні, 01:10
14 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua