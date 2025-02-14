Частину України накриє сніг з дощем: прогноз погоди на 14 лютого

На Київщині буде хмарно. Вдень невеликий мокрий сніг

Сьогодні, 14 лютого, холодне повітря почне відступати у східному напрямку, а до України переміститься тепліша повітряна маса із Західної Європи. Тож у більшості областей температура підвищиться, особливо вночі. Проте буде хмарно. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

У західних областях невеликий сніг з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. На решті території без опадів, лише в північних, Вінницькій та Черкаській областях вдень невеликий сніг та мокрий сніг; температура вночі 3-8° морозу, на сході країни до 13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині 4-9° тепла.

На дорогах західних, місцями північних, Вінницької та Черкаської областей ожеледиця.

Вітер південно-західний, вдень на заході країни північно західний, 7-12 м/с.

Прогноз погоди на 14 лютого Укргідрометцентр

На Київщині буде хмарно. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Києві вночі 5-7° морозу, вдень 0-2° тепла.