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    У Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України: фото

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    У Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України: фото

    Висота флагштока буде майже 90 метрів, а полотнище прапора – розміром 16 на 24 метри

    У Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».

    Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

    «Друзі! Сьогодні на будмайданчик прибули основа та конструкція майбутнього флагштока, на якому майорітиме найбільший прапор України. Фахівці працюють нон-стоп. І вже напередодні Дня державного прапора ми відкриємо головний прапор країни», – повідомив міський голова.

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    За інформацією агентства «Українські новини», висота флагштока буде майже 90 метрів, а полотнище прапора – розміром 16 на 24 метри.

    прапор мер Telegram
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