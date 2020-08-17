У Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України: фото



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Висота флагштока буде майже 90 метрів, а полотнище прапора – розміром 16 на 24 метри

У Києві почали встановлювати флагшток для найбільшого прапора України на території меморіального комплексу «Національний музей історії України у Другій світовій війні» біля «Батьківщини-матері».

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

«Друзі! Сьогодні на будмайданчик прибули основа та конструкція майбутнього флагштока, на якому майорітиме найбільший прапор України. Фахівці працюють нон-стоп. І вже напередодні Дня державного прапора ми відкриємо головний прапор країни», – повідомив міський голова.

За інформацією агентства «Українські новини», висота флагштока буде майже 90 метрів, а полотнище прапора – розміром 16 на 24 метри.