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«Квитки» до Європи за $21 тис.: у Києві адвоката викрито на схемі для ухилянтів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Квитки» до Європи за $21 тис.: у Києві адвоката викрито на схемі для ухилянтів
Правоохоронці встановлюють усіх учасників схеми
фото: Національна поліція України

Фігурант вирішив нажитися на бажанні чоловіка уникнути мобілізації й організував для нього схему з незаконного перетину держкордону

У Києві столичні правоохоронці викрили 42-річного адвоката, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

Слідство встановило, що у січні 2026 року до адвоката звернувся чоловік із проханням допомогти виїхати з країни. Фігурант заявив, що зробити це законним шляхом неможливо, однак запропонував неофіційні «послуги». Своє сприяння він оцінив у $21 тис.. З цієї суми $20 тис. становила безпосередньо вартість перетину кордону з Угорщиною, а ще тисячу доларів клієнт мав сплатити за трансфер із Києва до прикордонної смуги.

Зловмисник ретельно проінструктував клієнта: той мав узяти мінімум речей, гроші готівкою та на карті, обов'язково вимкнути мобільний телефон поблизу кордону і не вступати в жодні розмови із супроводжуючими особами.

Розрахунок здійснювався в криптовалюті. Спочатку «клієнт» перерахував задаток у розмірі 1000 USDT. Втім, адвокат наполягав на негайній сплаті всієї суми, мотивуючи це тим, що працює у групі, та дав чоловікові лише добу на роздуми.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури міста Києва 42-річному адвокату повідомлено про підозру у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України). Підозрюваному загрожує до дев'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила дев'ять схем ухилення від мобілізації, які діяли одразу в кількох регіонах країни. У результаті спецоперації правоохоронці затримали десятьох організаторів оборудок, які допомагали військовозобов'язаним незаконно уникати призову.

Теги: Київ мобілізація ухилянти

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