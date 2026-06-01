На грип та ГРВІ перехворіли 11% киян: офіційні підсумки епідсезону

Епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ 2025-2026 років, як і попередній, минув у столиці з низькою інтенсивністю. Такі підсумки підбив ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує «Главком».

Зокрема, не відмічалося перевищення порогового рівня захворюваності, яка була нижчою на 10,2% порівняно з попереднім епідсезоном. Циркулювали наступні віруси:

грип А (не субтипований),

грип А (H3) сезон,

А(Н1) pdm09,

аденовірус,

бокавірус,

парагрип,

метапневмовірус,

РС – вірус,

риновірус,

сезонний коронавірус ОС43 та SARS-CoV-2.

Зазначається, що особливістю останнього епідемічного сезону став початок циркуляції вірусу грипу А.

За даними МОЗ, із 40-го тижня 2025 року до 20-го тижня 2026 року на грип та ГРВІ у столиці перехворіли 329 233 особи, що склало 11,2% населення міста. Із них – 183 130 дітей до 17 років.

До закладів охорони здоров’я міста госпіталізували 7 033 хворих на грип і ГРВІ, із них 4 638 – дітей.

На Covid-19 захворіла 1 821 людина, зокрема 193 дитини до 17 років. Серед них госпіталізували 512 осіб, зокрема 56 дітей.

У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебували 67 дорослих. За епідемічний сезон зареєстровано 53 летальні випадки: від ускладнень Covid-19 – 32, від ускладнень грипу – 21.

У МОЗ наголошують, що вакцинація лишається найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу Covid-19 та грипу.

Нагадаємо, в Україні цього епідсезону спостерігалася нестача вакцин від грипу, і не всі охочі змогли щепитися. У МОЗ заявили, що це пов’язано зі зниженим попитом на щеплення та переходом світових виробників на новий тип вакцини.

До слова, з 1 січня 2026 року новонародженим в Україні проводитимуть вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) вже за 24 години після народження замість 3–5 доби. Лікарі пояснюють, що це відповідає рекомендаціям ВООЗ, спрощує процес вакцинації при ранній виписці з пологового та дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами, підвищуючи ефективність імунізації. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.