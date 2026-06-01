Головна Київ Новини
search button user button menu button

На грип та ГРВІ перехворіли 11% киян: офіційні підсумки епідсезону

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На грип та ГРВІ перехворіли 11% киян: офіційні підсумки епідсезону
Особливістю останнього епідемічного сезону став початок циркуляції вірусу грипу А
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

За епідемічний сезон зареєстровано 53 летальні випадки: від ускладнень Covid-19 – 32, від ускладнень грипу – 21

Епідемічний сезон захворюваності на грип та ГРВІ 2025-2026 років, як і попередній, минув у столиці з низькою інтенсивністю. Такі підсумки підбив ДУ «Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ», інформує «Главком».

Зокрема, не відмічалося перевищення порогового рівня захворюваності, яка була нижчою на 10,2% порівняно з попереднім епідсезоном. Циркулювали наступні віруси:

  • грип А (не субтипований),
  • грип А (H3) сезон,
  • А(Н1) pdm09,
  • аденовірус,
  • бокавірус,
  • парагрип,
  • метапневмовірус,
  • РС – вірус,
  • риновірус,
  • сезонний коронавірус ОС43 та SARS-CoV-2.

Зазначається, що особливістю останнього епідемічного сезону став початок циркуляції вірусу грипу А.

За даними МОЗ, із 40-го тижня 2025 року до 20-го тижня 2026 року на грип та ГРВІ у столиці перехворіли 329 233 особи, що склало 11,2% населення міста. Із них – 183 130 дітей до 17 років.

До закладів охорони здоров’я міста госпіталізували 7 033 хворих на грип і ГРВІ, із них 4 638 – дітей.

На Covid-19 захворіла 1 821 людина, зокрема 193 дитини до 17 років. Серед них госпіталізували 512 осіб, зокрема 56 дітей. 

У відділенні реанімації та інтенсивної терапії перебували 67 дорослих. За епідемічний сезон зареєстровано 53 летальні випадки: від ускладнень Covid-19 – 32, від ускладнень грипу – 21.

У МОЗ наголошують, що вакцинація лишається найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу Covid-19 та грипу.

Нагадаємо, в Україні цього епідсезону спостерігалася нестача вакцин від грипу, і не всі охочі змогли щепитися. У МОЗ заявили, що це пов’язано зі зниженим попитом на щеплення та переходом світових виробників на новий тип вакцини. 

До слова, з 1 січня 2026 року новонародженим в Україні проводитимуть вакцинацію проти туберкульозу (БЦЖ) вже за 24 години після народження замість 3–5 доби. Лікарі пояснюють, що це відповідає рекомендаціям ВООЗ, спрощує процес вакцинації при ранній виписці з пологового та дозволяє вводити БЦЖ одночасно з іншими вакцинами, підвищуючи ефективність імунізації. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. 

Теги: Київ грип вакцинація населення вірус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Епіцентр розташовувався за 15 кілометрів від узбережжя півострова
У Чорному морі поблизу Криму стався землетрус
Сьогодні, 00:10
На час робіт рух транспорту організують із протилежного боку вулиці по одній смузі в кожному напрямку
На вулиці Богатирській рух транспорту частково обмежено до 7 червня (схема)
28 травня, 23:30
Дует breathe приїде до Києва на Аtlas Festival 2026
Atlas Festival розкрив ім’я міжнародного артиста, який вперше виступить в Україні
27 травня, 13:47
У Києві підпалювача шаф «Укрзалізниці» визнано винним у диверсії та засуджено до 15 років позбавлення волі
Палив столичні об'єкти «Укрзалізниці»: суд виніс вирок російському агенту
20 травня, 17:40
Вінка-ілюмінатори дебаркадера «Ґалеон» вже до половини у воді
Знаменитий корабель-ресторан Януковича в Межигір'ї пішов під воду (відео)
18 травня, 11:22
Марафон у столиці триватиме два дні
Марафон у Києві: повний перелік змін у роботі транспорту 16-17 травня
15 травня, 17:04
У Києві заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 9-10 травня
8 травня, 14:10
Патрульні затримали обох чоловіків із застосуванням кайданок
Інцидент із ТЦК на Оболоні: поліція відреагувала на чутки про застосування вогнепальної зброї
4 травня, 14:45
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
У Києві пролунали вибухи, працює ППО
2 травня, 23:25

Новини

На грип та ГРВІ перехворіли 11% киян: офіційні підсумки епідсезону
На грип та ГРВІ перехворіли 11% киян: офіційні підсумки епідсезону
Кокаїн у подарунковому милі: у Києві винесено вирок винахідливому наркоторговцю
Кокаїн у подарунковому милі: у Києві винесено вирок винахідливому наркоторговцю
На столичних ринках стрімко подешевшав молодий горошок
На столичних ринках стрімко подешевшав молодий горошок
Дорожній конфлікт на Оболоні закінчився стріляниною: деталі від поліції
Дорожній конфлікт на Оболоні закінчився стріляниною: деталі від поліції
«Солодка» лише на ціннику? Яка ситуація з полуницею на столичних ринках
«Солодка» лише на ціннику? Яка ситуація з полуницею на столичних ринках
Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки
Остання робота майстрині: Кличко розповів зворушливу історію своєї особливої вишиванки

Новини

На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22
Україна переможе у війні проти Росії, на це є причини – Ахметов
Сьогодні, 08:52
Ворог почав фарбувати техніку «під зебру». Аналітики пояснили задум (фото)
Сьогодні, 08:07
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
Вчора, 00:40
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
30 травня, 23:06

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua