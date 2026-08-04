Вчені виявили метод боротьби з раком та вірусними інфекціями

Дефіцит певної амінокислоти в організмі робить його вразливим до вірусів та онкології

У США вчені виявили кислоту, яка здатна допомогти імунній системі розпізнати ракові клітини, а організму боротися з вірусними інфекціями. Відповідне дослідження провели лабораторії системної онкологічної біології Рокфеллерівського університету в Нью-Йорку. Про це пише «Главком» із посиланням на науковий журнал Cell.

Дослідження провели на клітинних культурах та мишах, вивчаючи моделі раку товстої кишки, грипу та коронавірусу SARS-CoV-2. Зʼясувалося, що усі ці стани супроводжуються в організмі нестачею амінокислоти аргініну.

Саме дефіцит цієї кислоти в організмі має такі наслідки, як припинення синтезу важливих білків. Ці білки допомагають імунній системі розпізнати клітини, уражені раком або вірусом. Якщо аргініну не вистачає, такі клітини стають майже «невидимими» для імунітету.

Вчені провели експерименти на абораторних мишах, аби дослідити вплив аргініну на їх організм фото з відкритих джерел

Тож під час дослідження лабораторним мишам додали до раціону аргінін у дозі, рівній кільком звичайним таблеткам. Врешті, з підвищенням аргініну кількість пухлин зменшувалася. А його дефіцит, навпаки, спричиняв активний ріст новоутворень. До того ж миші, яким давали аргінін, краще переносили інфекцію грипу та швидше відновлювалися.

Автори експерименту дійшли висновку, що звичні процеси старіння та неповний раціон можуть знижувати кількість аргініну в організмі, що робить людину більш вразливою до вірусів та онкології. Вчені планують перевірити ефективність аргініну у клінічних випробуваннях. Вони хочуть з'ясувати, чи зможе ця амінокислота посилити дію імунотерапії при раку та допомогти запобігати інфекціям у людей із груп ризику.

Як розповідав «Главком», нрауковці з Університету Лома Лінда в США провели дослідження та виявили, що регулярне споживання яєць може зменшити ризик розвитку хвороби Альцгеймера у літніх людей на 27%. До того ж результати дослідження не залежали від того, у якому вигляді учасники вживали яйця. За словами дієтологині, найбільшу користь для здоров'я мозку людини має яєчний жовток.