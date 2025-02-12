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У Києві погіршилася якість повітря: влада назвала причину

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Києві погіршилася якість повітря: влада назвала причину
Радіаційний фон у всьому місті у нормі
фото: glavcom.ua

У повітрі фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу)

Станом на 08:00 12 лютого рівень забрудненості атмосферного повітря на правому березі Києва середній, на лівому – високий. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Фіксується підвищення концентрації завислих речовин (пилу). Ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є метеорологічні умови (зокрема, низька швидкість вітру), що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано:

  • зачинити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 37 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 30.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 24.4 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 28.1 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 39.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 2.4 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 439.6 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 14.7 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 15 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.104 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 47 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 49.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 32.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 40.2 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 36.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 4.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 846.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 7.6 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид азоту – 37.2 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.115 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 73 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 37.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 25.2 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 30.3 мкг/м3;
діоксид азоту – 38.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
діоксид сірки – 9.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
оксид вуглецю – 464.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
озон – 10.1 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
оксид азоту – 15.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).
Радіаційний фон становить 0.117 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 49 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 51.9 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 42 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 47.4 мкг/м3;
  • діоксид сірки – 19.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1134.2 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 2.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.088 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 56 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 78.1 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 52.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 62.6 мкг/м3;
  • діоксид азоту – 48.9 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 19.8 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 1094.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • озон – 1.5 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • бензол – 0.2 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);
  • оксид азоту – 69.4 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 84 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 68.5 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 47.1 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 57 мкг/м3;
  • оксид вуглецю – 738.7 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 1.9 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 44.4 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • оксид азоту – 27.1 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.113 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 77 (високий рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

  • речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 69.3 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ5) – 50.6 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 59.3 мкг/м3;
  • озон – 9.2 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);
  • оксид вуглецю – 871.5 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);
  • діоксид сірки – 3.7 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);
  • діоксид азоту – 47.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);
  • сірководень – 3.6 мкг/м3 (ГДК – 8 мкг/м3);
  • оксид азоту – 62.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.095 мкЗв/год.

Теги: повітря Київ радіація екологія

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