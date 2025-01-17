Байден розповів, чому приїхав до Києва у лютому 2023 року

Байден пояснив, чому здійснив візит до Києва у лютому 2023 року

Байден: Я вважав важливим, щоб ми ставилися до України як до незалежної країни

Президент США Джо Байден вважає, що його візит до Києва у лютому 2023 року мав надзвичайно важливе значення, оскільки відбувся через рік після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу MSNBC.

«Якби ми не поїхали (до Києва), то тоді хто б показав лідерство? Я не думав про це так, що «я мушу поїхати в Україну». Я вважав важливим, щоб ми ставилися до України як до незалежної країни. Я хотів дати їм зрозуміти, що ми поряд із ними», – сказав президент США.

Байден вважає, що візит був найкращим способом продемонструвати підтримку Україні. Він також зазначив, що не очікував спроб російського диктатора Володимира Путіна зазіхнути на його життя:

«Я не думав, що Путін наважиться усунути американського президента. Я більше хвилювався, що радикальні елементи в Україні, які перебували під контролем або співпрацювали з росіянами, можуть спробувати це зробити».

Також Байден згадав розмову з Путіним і розповів, чого той боявся: «Тактична ядерна зброя в Європі лякала всіх до біса, навіть росіян. Навіть росіян».

З слів президента США, під час особистої розмови російський президент-диктатор зізнався, що боїться удару з боку України. Зокрема, якщо США передадуть Києву нову ядерну зброю.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден 20 лютого був із неоголошеним візитом у Києві. Це стало його першою поїздкою до України з початку повномасштабного вторгнення Росії. Тоді Байден зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та анонсував новий пакет військової допомоги Україні.