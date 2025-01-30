Кличко бідкається, що новий глава КМДА деморалізує його команду

Мер Києва зазначив, що обшуки проводять не тільки на робочих місцях представників міської влади, але й вдома, в їхніх автомобілях та в рідних

Кличко: Триває шалена хвиля тиску правоохоронців на міську владу, це робиться з метою дискредитації влади столиці

У Києві триває шалена хвиля тиску правоохоронців на міську владу з метою її дискредитації та для того, щоб паралізувати життєзабезпечення столиці. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради.

«Триває шалена хвиля тиску правоохоронців на міську владу. Останнім часом вона посилилася. Маніпуляції і брехня, порушення законних процедур, кримінальні провадження за надуманими підставами – все це робиться з метою дискредитації влади столиці та для того, щоб паралізувати життєзабезпечення столиці. І відбувається це під час війни, коли безкінечними обшуками зупиняють роботу комунальних підприємств, деморалізують співробітників. 2024 рік став особливо показовим. У слідчих діях щодо представників влади Києва задіяні без винятку всі силові структури України. Зокрема, загальнодержавні, міські та правоохоронні з інших областей країни. Ця діяльність вже перетворилась на репресивну. За минулий рік у Києві провели понад 200 обшуків, 400 виїмок документів (часто за одними і тими ж приходять по кілька разів – розважаються так). Провели правоохоронці більш як 500 допитів. Вручили майже 100 підозр», – розповів Віталій Кличко.

Він зазначив, що обшуки проводять не тільки на робочих місцях представників міської влади, але й вдома, в їхніх автомобілях та в рідних.

«При цьому всі ці шоу широко висвітлюються в медіа, де людей без рішення суду вже визначають винними. До суду ж доходять одиниці справ! Так для чого тоді влаштовують детективні вистави, як не з метою очорнити і дискредитувати?! І чому так цинічно діють правоохоронці? Бо їм дали команду і пообіцяли, що вони не нестимуть відповідальності за законом, який самі порушують?» – наголосив Віталій Кличко.

Мер Києва зазначив, що у столиці створені кілька органів таких, як Департамент з питань запобігання та виявлення корупції, Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту. Діють низка комісій та робочих груп за участю правоохоронних органів.

«Місто постійно передає правоохоронцям виявлену інформацію про можливі факти корупційних дій та упереджує їх. Усі департаменти співпрацюють і надають усі документи, які запрошують правоохоронні органи. Ми відкриті до співпраці і нікого покривати не будемо. Але все треба робити за законом, а не тільки задля заголовків у медіа!» – наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, 29 січня, мер Києва Віталій Кличко записав відеозвернення до президента України Володимира Зеленського і попросив його, як гаранта Конституції, «не допустити руйнування місцевого самоврядування – основи демократії».

«Поки ви, як Верховний головнокомандувач, зосереджені на війні та захисті України, люди з вашого оточення займаються політичними інтригами. І ці процеси стають критичними. У Києві відбувається спроба розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування», – заявив Кличко.

За словами мера Києва, новий начальник КМВА Тимур Ткаченко, без військової освіти й досвіду, який замінив на посаді бойових генералів, блокує вирішення ключових господарських питань.

Раніше перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час круглого столу «Забезпечення надійної роботи громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві» заявив, що зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці.

За його словами, у 2024 році бюджет столиці втратив близько восьми мільярдів гривень через вимушені простої транспорту. У 2025 році очікувані витрати зростуть, і наразі заплановано 9 млрд грн дотацій, хоча потреба може перевищити 11 млрд грн.

Новий начальник КМВА Тимур Ткаченко відреагував на екстрене звернення мера Києва Віталія Кличка щодо нібито «руйнування у столиці місцевого самоврядування». У відео Ткаченко зазначив, що нещодавно мав із Кличком «робочу розмову, але згодом отримав звинувачення».