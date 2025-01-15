«Таємний поштарик» завершив свою роботу: скільки привітань отримали кияни

У команді «Києва Цифрового» розповіли, що особливі емоції викликали поштівки, які надсилали військові з фронту»

У додатку «Київ Цифровий» завершився святковий сервіс «Таємний поштарик», який об’єднав містян. Про це розповіла команда застосунку.

Протягом новорічно-різдвяних свят сервіс пропонував зручний і водночас емоційний формат взаємодії та спілкування. Користувачі могли вибрати святковий псевдонім, створити побажання, яке знаходило свого адресата, й отримати листівку у відповідь. Привітання супроводжували ілюстраціями та музичними композиціями, що додавали святкової атмосфери.

У команді «Києва Цифрового» розповіли, що були дуже раді поновити цей добрий, святковий сервіс: «Було приємно бачити, скільки теплих слів і вдячності адресували нашим захисникам і захисницям. А особливі емоції викликали поштівки, які надсилали військові з фронту».

Цьогоріч користувачі створили майже 190 тис. різдвяних поштівок, сповнених щирих побажань, подяки та доброти. А серед тих, хто ділився поштівками, у соціальних мережах команда застосунку розіграла теплі подарунки.

«Цей проєкт став символом єднання та свята, даруючи кожному частинку магії та тепла навіть у найхолодніші дні», – зазначила команда застосунку.

Нагадаємо, застосунок «Київ Цифровий» додав нові функції для власників авто. Відтепер користувачі зможуть отримувати інтерактивні сповіщення про своє паркування прямо на заблокованому екрані телефону, що допоможе не пропустити час завершення паркування та уникнути зайвих витрат. Так, для користувачів Android додано інтерактивні сповіщення, які дають змогу контролювати час паркування навіть при заблокованому екрані. А для користувачів iOS з’явилась функція Live Activity, що надає зручний спосіб стежити за активним паркуванням.

Раніше застосунок «Київ Цифровий» тестував нову функцію – оплата проїзду в наземному громадському транспорті без валідатора.