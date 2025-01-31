Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня

Синоптики прогнозують місцями невеликий дощ

У п′ятницю, 31 січня, погоду визначатиме поле високого атмосферного тиску зі слабким вітром з південних напрямків, що у більшості областей сприятиме утворенню туманів. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вдень наближення фронтального розділу з заходу зумовить у західних, північних, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла; на півдні країни вночі 2-7° тепла, вдень 10-15° тепла.

На Київщині очікується хмарна погода, без опадів (вдень місцями по області невеликий дощ). Вночі та вранці туман.

Вітер південно-східний , 3-8 м/с.

Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 5-10° тепла;

У Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.