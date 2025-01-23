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Стали відомі нові деталі нападу на працівника ДБР у Києві 

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Стали відомі нові деталі нападу на працівника ДБР у Києві 
За вчинення нападу на працівника ДБР підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення
фото: поліція Києва

Суд взяв нападника на працівника ДБР під варту без права внесення застави

У Києві слідчий Держбюро розслідувань виконував свої прямі обов'язки, коли на нього з ножем напав військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину. Про це в ефірі «Ми-Україна» розповіла радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

«Правоохоронець виконував свої прямі обов'язки. А військовослужбовець, який самовільно залишив частину, вирішив не іти на комунікацію і діалог, а спробувати замахнутися на життя правоохоронного органу», – зазначила вона.   

За її словами, наразі суд взяв чоловіка під варту без права внесення застави.

Слідчі Оболонського управління поліції повідомили затриманому про підозру за статтею 348 Кримінального кодексу України – замах на вбивство працівника правоохоронного органу. За вчинений злочин підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. 

Пораненого правоохоронця було госпіталізовано. 

Нагадаємо, у Києві чоловік напав на слідчого Держбюро розслідувань, завдавши йому поранень кухонним ножем. Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Державного бюро розслідувань проводили слідчі дії за місцем проживання 28-річного киянина, який підозрюється у вчиненні злочину. Під час спілкування з правоохоронцями, зловмисник схопив кухонний ніж і раптово напав на слідчого ДБР, завдавши йому ножових поранень після нападу зловмисник намагався втекти, але був затриманий працівниками поліції із залученням спецпризначенців КОРД.  

Раніше співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров'я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину. Зловмисниками виявилося двоє жителів Київщини. Вони декілька місяців стежили за першим заступником міністра, вивчали його розпорядок дня та маршрути пересування.

Теги: Київ напад Державне бюро розслідувань

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