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На Хмельниччині підліток провалився під кригу

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Хмельниччині підліток провалився під кригу
Кадри рятувальної операції
скриншот з відео

Хлопець вирішив порибалити

15 січня у селищі Летичів, що на Хмельниччині, а річці Вовк 12-річний хлопець провалився під кригу. Рятувальники провели спецоперацію, щоб врятувати його життя. Про це йдеться у повідомленнні ДСНС.

Повідомляється, що випадковий перехожий почув крик про допомогу. Він побачив, що на кризі нерухомо лежав підліток та благав про порятунок. На подію прибули рятувальники та провели спецоперацію з порятунку 12-річного юнака. Крига була нестабільна, а від берега її відділяла вода. 

Спочатку рятувальники дісталися криги на човні, далі, за допомогою мотузки із закріпленим рятувальним кругом, доправили хлопця до човна і до берега, де на нього вже очікували медики. 

Мати підлітка розповіла, що наголосила хлопцю після школи йти відразу додому. Однак він вирішив порибалити.

«Тут він однією ногою провалився в ополонку, крига затріщала і він злякався – по пояс у холодній воді він ліг на кригу та почав кликати на допомогу», – повідомили в ДСНС.

Рятувальники наголошують батьками, пильнувати за дозвіллям своїх дітей та забороняти їм виходити на кригу. 

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Теги: Хмельниччина ДСНС рятувальники повітря

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