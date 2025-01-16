На Хмельниччині підліток провалився під кригу

Хлопець вирішив порибалити

15 січня у селищі Летичів, що на Хмельниччині, а річці Вовк 12-річний хлопець провалився під кригу. Рятувальники провели спецоперацію, щоб врятувати його життя. Про це йдеться у повідомленнні ДСНС.

Повідомляється, що випадковий перехожий почув крик про допомогу. Він побачив, що на кризі нерухомо лежав підліток та благав про порятунок. На подію прибули рятувальники та провели спецоперацію з порятунку 12-річного юнака. Крига була нестабільна, а від берега її відділяла вода.

Спочатку рятувальники дісталися криги на човні, далі, за допомогою мотузки із закріпленим рятувальним кругом, доправили хлопця до човна і до берега, де на нього вже очікували медики.

Мати підлітка розповіла, що наголосила хлопцю після школи йти відразу додому. Однак він вирішив порибалити.

«Тут він однією ногою провалився в ополонку, крига затріщала і він злякався – по пояс у холодній воді він ліг на кригу та почав кликати на допомогу», – повідомили в ДСНС.

Рятувальники наголошують батьками, пильнувати за дозвіллям своїх дітей та забороняти їм виходити на кригу.