У Києві поліція знайшла наркотики у п’яного водія (фото)



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На зловмисника склали адміністративні матеріали за водіння у стані сп'яніння Фото: Нацполіція

У молодика вилучили згорток із марихуаною

Під час патрулювання території Голосіївського району співробітники полку поліції особливого призначення №2 зупинили авто для перевірки. Водій поводився нервово, тож поліцейські запитали, чи вживав він алкоголь або наркотики, і чи має із собою заборонені препарати. Зловмисник зізнався, що перебуває у стані наркотичного сп’яніння, а в машині зберігає марихуану. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На місце одразу викликали екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативну групу Голосіївського управління поліції, яка задокументувала подію. У водія вилучили паперовий згорток із подрібненою рослинною речовиною, схожою на марихуану.

Як пояснив сам правопорушник, наркозілля він знайшов та зберігав для власного вживання.

Патрульні склали на 26-річного зловмисника адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відомо, що він вже декілька разів потрапляв в поле зору правоохоронців за вчинення аналогічного правопорушення.

Речові докази направили на проведення відповідної експертизи. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

Як повідомлялося, минулого тижня на проспекті Романа Шухевича у Деснянському районі Києва патрульні зупинили автомобіль Toyota Corola. Під час огляду було встановлено, що в машині знаходяться наркотичні речовини.