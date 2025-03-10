У Києві поліція перевірила розважальні заклади на присутність неповнолітніх

Суб’єктам господарювання загрожує штраф від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян

Поліція Києва за два вікенди застала за розпиттям алкоголю у розважальних закладх 23 неповнолітніх. Їх, а також адміністрації закладів притягнули до відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення поліції Києва.

«За результатами відпрацювання, що відбулись на минулих та позаминулих вихідних, у двох клубах Голосіївського району правоохоронці виявили за розпиттям спиртних напоїв 23 неповнолітніх. Останніх було притягнуто до відповідальності за ст. 178 КУпАП, а також проведено профілактичні бесіди з їх батьками», – йдеться у повідомленні.

Поліція Києва за два вікенди застала за розпиттям алкоголю у розважальних закладах 23 неповнолітніх фото: поліція Києва/Facebook

Вказується також, що охоронці порядку склали протокол відносно дорослого за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (180 КУпАП), а також чотири протоколи на адміністрацію клубу за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 18-річного віку (ст. 156 КУпАП).

За словами правоохоронців, суб’єктам господарювання загрожує штраф від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Подібні відпрацювання триватимуть і надалі, кажуть у поліції фото: поліція Києва/Facebook

«Під час рейдів правоохоронці також відвідують місця скупчення молоді, де проводять з підлітками роз’яснювальні бесіди щодо негативного впливу шкідливих звичок на їх організм. Подібні відпрацювання триватимуть і надалі», – кажуть у поліції.

Нагадаємо, тривожний інцидент стався цієї зими в Ірпені – двоє хлопців, один із яких повнолітній, випили літр горілки на двох, запивши енергетиком. Про це повідомили в Ірпінській міській раді. Після прийому такого «коктейлю» підлітки знепритомніли просто неба у морозний день.

До слова, психолог-адиктолог розвіяв міф про дороговизну та недоспупність наркотиків в Україні: на 200 грн підліток може придбати 0,25 грама наприклад, дешевих солей. Про це Юрій Гуменяк повідомив в інтерв’ю «Главкому». Психолог розповів, як підлітки купують наркотики. Вони отримують на телефон фотоповідомлення з координатами. Скажімо, фотографія дерева з червоною стрілочкою, що вказує на місце десь там, біля дерева. Далі ці координати копіюються, вставляються у Google-карти – і таким чином отримується точне місце «закладки», яку треба відкопати Звісно, веде далі психолог, є й інші варіанти.