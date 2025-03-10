У Києві поліція перевірила розважальні заклади на присутність неповнолітніх
Суб’єктам господарювання загрожує штраф від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян
Поліція Києва за два вікенди застала за розпиттям алкоголю у розважальних закладх 23 неповнолітніх. Їх, а також адміністрації закладів притягнули до відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення поліції Києва.
«За результатами відпрацювання, що відбулись на минулих та позаминулих вихідних, у двох клубах Голосіївського району правоохоронці виявили за розпиттям спиртних напоїв 23 неповнолітніх. Останніх було притягнуто до відповідальності за ст. 178 КУпАП, а також проведено профілактичні бесіди з їх батьками», – йдеться у повідомленні.
Вказується також, що охоронці порядку склали протокол відносно дорослого за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (180 КУпАП), а також чотири протоколи на адміністрацію клубу за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 18-річного віку (ст. 156 КУпАП).
За словами правоохоронців, суб’єктам господарювання загрожує штраф від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
«Під час рейдів правоохоронці також відвідують місця скупчення молоді, де проводять з підлітками роз’яснювальні бесіди щодо негативного впливу шкідливих звичок на їх організм. Подібні відпрацювання триватимуть і надалі», – кажуть у поліції.
Нагадаємо, тривожний інцидент стався цієї зими в Ірпені – двоє хлопців, один із яких повнолітній, випили літр горілки на двох, запивши енергетиком. Про це повідомили в Ірпінській міській раді. Після прийому такого «коктейлю» підлітки знепритомніли просто неба у морозний день.
До слова, психолог-адиктолог розвіяв міф про дороговизну та недоспупність наркотиків в Україні: на 200 грн підліток може придбати 0,25 грама наприклад, дешевих солей. Про це Юрій Гуменяк повідомив в інтерв’ю «Главкому». Психолог розповів, як підлітки купують наркотики. Вони отримують на телефон фотоповідомлення з координатами. Скажімо, фотографія дерева з червоною стрілочкою, що вказує на місце десь там, біля дерева. Далі ці координати копіюються, вставляються у Google-карти – і таким чином отримується точне місце «закладки», яку треба відкопати Звісно, веде далі психолог, є й інші варіанти.
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