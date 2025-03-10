Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві поліція перевірила розважальні заклади на присутність неповнолітніх

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Києві поліція перевірила розважальні заклади на присутність неповнолітніх
Подібні відпрацювання триватимуть і надалі, кажуть у поліції
фото: поліція Києва/Facebook

Суб’єктам господарювання загрожує штраф від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян

Поліція Києва за два вікенди застала за розпиттям алкоголю у розважальних закладх 23 неповнолітніх. Їх, а також адміністрації закладів притягнули до відповідальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення поліції Києва.

«За результатами відпрацювання, що відбулись на минулих та позаминулих вихідних, у двох клубах Голосіївського району правоохоронці виявили за розпиттям спиртних напоїв 23 неповнолітніх. Останніх було притягнуто до відповідальності за ст. 178 КУпАП, а також проведено профілактичні бесіди з їх батьками», – йдеться у повідомленні.

Поліція Києва за два вікенди застала за розпиттям алкоголю у розважальних закладах 23 неповнолітніх
Поліція Києва за два вікенди застала за розпиттям алкоголю у розважальних закладах 23 неповнолітніх
фото: поліція Києва/Facebook

Вказується також, що охоронці порядку склали протокол відносно дорослого за доведення неповнолітнього до стану сп’яніння (180 КУпАП), а також чотири протоколи на адміністрацію клубу за продаж алкогольних напоїв особам, які не досягли 18-річного віку (ст. 156 КУпАП). 

За словами правоохоронців, суб’єктам господарювання загрожує штраф від 400 до 800 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Подібні відпрацювання триватимуть і надалі, кажуть у поліції
Подібні відпрацювання триватимуть і надалі, кажуть у поліції
фото: поліція Києва/Facebook

«Під час рейдів правоохоронці також відвідують місця скупчення молоді, де проводять з підлітками роз’яснювальні бесіди щодо негативного впливу шкідливих звичок на їх організм. Подібні відпрацювання триватимуть і надалі», – кажуть у поліції. 

Нагадаємо, тривожний інцидент стався цієї зими в Ірпені – двоє хлопців, один із яких повнолітній, випили літр горілки на двох, запивши енергетиком. Про це повідомили в Ірпінській міській раді. Після прийому такого «коктейлю» підлітки знепритомніли просто неба у морозний день.

До слова, психолог-адиктолог розвіяв міф про дороговизну та недоспупність наркотиків в Україні: на 200 грн підліток може придбати 0,25 грама наприклад, дешевих солей. Про це Юрій Гуменяк повідомив в інтерв’ю «Главкому». Психолог розповів, як підлітки купують наркотики. Вони отримують  на телефон фотоповідомлення з координатами. Скажімо, фотографія дерева з червоною стрілочкою, що вказує на місце десь там, біля дерева. Далі ці координати копіюються, вставляються у Google-карти – і таким чином отримується точне місце «закладки», яку треба відкопати Звісно, веде далі психолог,  є й інші варіанти.

Читайте також:

Теги: алкоголь діти Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За попередньою інформацією водія було деблоковано перхожими до прибуття підрозділів та передано медикам
У Києві зіткнулись Toyota та вантажівка Volvo, водія з легковика дістали очевидці
25 лютого, 08:34
У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «Хто вам сказав, що я слабка?»
«Хто вам сказав, що я слабка?». У Києві відкрилася виставка, присвячена жінкам
6 березня, 08:17
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 лютого, 23:19
Ініціатива про заборону китайської платформи зʼявилася ще торік
Албанія заборонить TikTok через підбурювання дітей до насильства
7 березня, 17:12
Правоохоронці викрили торговців під час проведення оперативної закупки
Канабіс у щелепах. У Києві викрито хитрий спосіб розповсюдження наркотиків (фото)
4 березня, 11:21
Загальнонаціональна хвилина мовчання оголошується щодня о 09:00
Київ – не Львів. Депутатка Київради пояснила нові правила хвилини мовчання
5 березня, 17:36
Головний критерій для зарахування в перший клас – це проживання дитини в мікрорайоні, де розташована школа
Вперше – за заявкою онлайн. Коли стартує набір до перших класів у Києві
6 березня, 13:25
Європа може створити «Небесний щит», який ооплюватиме три атомні електростанції України
Європа може створити «Небесний щит» для захисту України: деталі від The Guardian
6 березня, 12:40
За багаторічними показниками температура повітря, яка спостерігалася 6 березня, відповідає 24 квітня
Київ 6 березня побив одразу три температурні рекорди
7 березня, 12:24

Новини

Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону
У Києві поліція перевірила розважальні заклади на присутність неповнолітніх
У Києві поліція перевірила розважальні заклади на присутність неповнолітніх
СБУ оголосила підозру російському окупанту, який катував цивільних на Київщині
СБУ оголосила підозру російському окупанту, який катував цивільних на Київщині
Паркування у Києві під час повітряних тривог. Влада зробила важливе нагадування
Паркування у Києві під час повітряних тривог. Влада зробила важливе нагадування
Із 11 березня рух з Лугової на Богатирську до Степана Бандери буде обмежено (схема)
Із 11 березня рух з Лугової на Богатирську до Степана Бандери буде обмежено (схема)
У Києві горіла квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники вивели на повітря вагітну жінку
У Києві горіла квартира у п'ятиповерхівці. Рятувальники вивели на повітря вагітну жінку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 березня 2025
32K
Українці повертаються з тимчасово окупованих територій через один із пунктів пропуску на Волині
30K
Відома українська акторка потрапила в ДТП
18K
Рубіо та Маска зачепили слова Сікорського про Starlink для України
13K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14
8 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 березня, 00:10
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 березня, 00:05

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua