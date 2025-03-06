Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вперше – за заявкою онлайн. Коли стартує набір до перших класів у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Вперше – за заявкою онлайн. Коли стартує набір до перших класів у Києві
Головний критерій для зарахування в перший клас – це проживання дитини в мікрорайоні, де розташована школа
фото: pon.org.ua

Для вступу достатньо заяви одного з батьків, поданої особисто або через Портал послуг

1 квітня в Києві стартує прийом заяв до перших класів, який триватиме до 31 травня. Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі «Запис дитини до школи». Документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

За словами чиновника, головним критерієм для зарахування в перший клас є проживання дитини в мікрорайоні, де розташована школа.

«Для вступу достатньо заяви одного з батьків, поданої особисто або через Портал послуг. Оригінали документів, зокрема медичні довідки, можна подати пізніше у встановлені школою терміни», – зазначив Валентин Мондриївський.

За словами заступника голови КМДА, жодних додаткових умов для першочергового зарахування не існує. Благодійні внески, які надходять у фонди, що співпрацюють зі школами, є добровільними і жодним чином не впливають на вступ. Тож будь-які пропозиції «оплатити місце» – це складові корупції, наголошує Мондриївський.

У 2023/2024 навчальному році до перших класів столичних шкіл зарахували 23,9 тисячі дітей. У 2024/2025 – навчаються 20,7 тисячі першокласників. Очікується, що 1 вересня 2025 року до школи підуть близько 21 тисячі нових учнів. 

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки скасувало Положення про золоту та срібну медалі, і з нинішнього року їх не будуть виготовляти коштом держбюджету. Натомість випускники шкіл, які мають успіхи у навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою. Також, згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», за особливі успіхи в навчанні, дослідницькій̆, пошуковій̆, науковій̆ діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо учні можуть отримувати різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. До такого заохочення відноситься нагородження похвальним листом, грамотою.

До слова, минулоріч уряд затвердив розподіл освітньої субвенції на 2025 рік. Як наслідок, з 1 вересня невеликі заклади освіти, у яких навчається менш ніж 45 дітей, отримувати державне фінансування більше не будуть. Насамперед рішення торкнеться сільських громад. 

Теги: Київ школа документи батьки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Протягом 2014-2018 років банк «Аркада» був управителем Фонду фінансування будівництва житла
Справа на 110 млн грн. Прокуратура знов взялася за екскерівника банку «Аркада»
4 березня, 23:45
Коли чоловіку дали зброю, стався приступ перед ремісією шизофренії. Він хотів всіх постріляти.
В Одесі мобілізовано чоловіка з шизофренією
11 лютого, 04:43
Справу розглянув Волочиський районний суд Хмельницької області
На Хмельниччині засуджено трьох медиків, які брали хабарі для Крупи
15 лютого, 15:35
Тривога у Києві тривала більше п'яти годин
Тривога у Києві тривала більше п'яти годин
15 лютого, 23:08
Влада Києва закликала мешканців і гостей міста долучатися до вшанування пам’яті та дотримуватися хвилини мовчання
У Києві сьогодні відбудеться тестування оповіщення про хвилину мовчання
18 лютого, 15:18
Співробітники ДСНС Києва ріжуть лід, на місці затоплення працюють водолаи
У Києві водій вирішив перевірити кригу Дніпра на міцність і став пішоходом
21 лютого, 13:37
Столиця запустила Мапу доступності об'єктів міста, представлену онлайн у застосунку «Київ Цифровий»
У застосунку «Київ Цифровий» запрацювала мапа доступності об’єктів міста
26 лютого, 18:48
Рішення про перевірку перепусток буде піднято на засіданні Ради оборони Києва найближчим часом
Влада Києва перевірить перепустки для пересування під час комендантської години
27 лютого, 12:16
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
1 березня, 00:06

Новини

Вперше – за заявкою онлайн. Коли стартує набір до перших класів у Києві
Вперше – за заявкою онлайн. Коли стартує набір до перших класів у Києві
У «Київзеленбуді» проходить обшук. Влада стверджує, що без надання ухвали суду
У «Київзеленбуді» проходить обшук. Влада стверджує, що без надання ухвали суду
«Чому немає обміну з Чечні?». У Києві проходить акція на підтримку військовополонених
«Чому немає обміну з Чечні?». У Києві проходить акція на підтримку військовополонених
Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг до посольства США у Києві (фото)
Родичі українських військовополонених вийшли на мітинг до посольства США у Києві (фото)
У Києві сьогодні лунатимуть вибухи. Влада звернулася до жителів столиці
У Києві сьогодні лунатимуть вибухи. Влада звернулася до жителів столиці
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
46K
Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні
12K
Інвалідний скандал на Хмельниччині: стало відомо, скільки прокурорів вже звільнилися (документ)
12K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
11K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua