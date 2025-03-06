Вперше – за заявкою онлайн. Коли стартує набір до перших класів у Києві

Головний критерій для зарахування в перший клас – це проживання дитини в мікрорайоні, де розташована школа

Для вступу достатньо заяви одного з батьків, поданої особисто або через Портал послуг

1 квітня в Києві стартує прийом заяв до перших класів, який триватиме до 31 травня. Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі «Запис дитини до школи». Документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву заступника голови КМДА Валентина Мондриївського.

За словами чиновника, головним критерієм для зарахування в перший клас є проживання дитини в мікрорайоні, де розташована школа.

«Для вступу достатньо заяви одного з батьків, поданої особисто або через Портал послуг. Оригінали документів, зокрема медичні довідки, можна подати пізніше у встановлені школою терміни», – зазначив Валентин Мондриївський.

За словами заступника голови КМДА, жодних додаткових умов для першочергового зарахування не існує. Благодійні внески, які надходять у фонди, що співпрацюють зі школами, є добровільними і жодним чином не впливають на вступ. Тож будь-які пропозиції «оплатити місце» – це складові корупції, наголошує Мондриївський.

У 2023/2024 навчальному році до перших класів столичних шкіл зарахували 23,9 тисячі дітей. У 2024/2025 – навчаються 20,7 тисячі першокласників. Очікується, що 1 вересня 2025 року до школи підуть близько 21 тисячі нових учнів.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки скасувало Положення про золоту та срібну медалі, і з нинішнього року їх не будуть виготовляти коштом держбюджету. Натомість випускники шкіл, які мають успіхи у навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою. Також, згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту», за особливі успіхи в навчанні, дослідницькій̆, пошуковій̆, науковій̆ діяльності, культурних заходах, спортивних змаганнях тощо учні можуть отримувати різні види морального та/або матеріального заохочення і відзначення. До такого заохочення відноситься нагородження похвальним листом, грамотою.

До слова, минулоріч уряд затвердив розподіл освітньої субвенції на 2025 рік. Як наслідок, з 1 вересня невеликі заклади освіти, у яких навчається менш ніж 45 дітей, отримувати державне фінансування більше не будуть. Насамперед рішення торкнеться сільських громад.