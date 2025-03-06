«Хто вам сказав, що я слабка?». У Києві відкрилася виставка, присвячена жінкам

У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «Хто вам сказав, що я слабка?»

Виставка присвячена багатогранній сутності жінки, яка вміє змінювати світ, надихати людей і зцілювати душі

У Музеї історії міста Києва відкрилась виставка «Хто вам сказав, що я слабка?». Експозиція поділена на кілька блоків. Кожен із них репрезентує певний етап трансформації жінки, а зібрані в ньому роботи метафорично демонструють цей шлях. Про це інформує «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Внутрішній світ жінок, їхні емоції, почуття, мрії через різні форми, стилі, напрями мистецтва досліджують українські митці Роман Сельський, Тетяна Яблонська, Микола Новіков, Олександр Ройтбурд, Людмила Морозова, Степан Хвиля, Василь Кричевський, Олександр Архипенко.

У Музеї історії міста Києва відкрилася виставка «Хто вам сказав, що я слабка?» фото: офіційний портал Києва

«Нині на плечах українських жінок лежить величезна відповідальність. Вони вражають увесь світ сміливістю, силою та любов’ю – служать, допомагають війську, дбають про дітей, чекають із полону, борються за справедливість, опановують «чоловічі» професії, створюють бізнеси, займаються саморозвитком і підтримують одна одну. Насамперед цей проєкт – присвята українським жінкам, які нівелюють усі стереотипи та кліше своєю жагою до повноцінного життя всупереч тривожним новинам і непереборним обставинам», –​​ сказала генеральна директорка Музею Діана Попова.

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Виставка «Хто вам сказав, що я слабка?» у Музеї історії міста Києва фото: офіційний портал Києва

На виставці представлені експонати з колекцій Музею історії міста Києва та його філії – Музею української діаспори, галереї «НЮ АРТ» і приватної колекції Юрія Гуцу.

Ознайомитися з виставкою можна згідно з графіком роботи Музею (вул. Богдана Хмельницького, 7, 4-й поверх): середа – неділя з 12:00 до 19:00, понеділок і вівторок – вихідні.

Нагадаємо, у Музеї історії міста Києва 13 лютого відкрилася виставка «Всесвіт Любові», де покажуть роботи художниці Любові Панченко, трагічно загиблої під час тимчасового захоплення росіянами Бучі Київської області у 2022 році. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. Виставка працює з 12:00 до 19:00 до 1 червня в Музейно-виставковому центрі Музею історії міста Києва за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 7. Понеділок і вівторок – вихідні.