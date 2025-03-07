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Київ 6 березня побив одразу три температурні рекорди

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Київ 6 березня побив одразу три температурні рекорди
За багаторічними показниками температура повітря, яка спостерігалася 6 березня, відповідає 24 квітня
фото: glavcom.ua

Максимальна температура повітря після полудня досягла 19,2 °С, що на 1,8°С вище ніж у 1995 році

Учора, 6 березня, у столиці було зафіксовано одразу три рекорди температури повітря. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Повідомляється, що за даними об’єднаної гідрометеорологічної станції Київ, мінімальна температура повітря не опустилась нижче 7,9°С, що на 2,2°С вище попереднього рекордного показника для цієї дати 2020 року.

Максимальна температура повітря після полудня у Києві досягла 19,2 °С, що на 1,8°С вище ніж у 1995 році.

Середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цієї дати і склала 11,9°С, що перевищило попередній рекордний показник 1995 року на 2,5°С, а кліматичну норму – на 11,3°С.

«За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 24 квітня», – зазначили у обсерваторії. 

Нагадаємо, 5 березня у Києві офіційно розпочалася метеорологічна весна. Цьогорічна зима тривала всього 24 дні, це найкоротший зимовий період у столиці за весь час спостережень. За уточненими розрахунками кліматологів, цьогорічна метеорологічна зима в Києві розпочалася лише 4 лютого і тривала всього 24 дні. «Це на 68 днів менше за середні багаторічні показники. Вона виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 років, коли вона взагалі не наступала

Раніше «Главком» писав, що середньомісячна температура повітря у Києві за календарну зиму 2024-2025 склала -0,5°С, що вище кліматичної норми на 2,0°С. За інформацією Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, за зиму у столиці було зареєстровано 11 температурних рекордів у бік перевищення попередніх історичних значень, всі вони відмічені у січні. Найбільш холодним днем зими було 13 лютого, коли температура опустилась до -12,3 ºС, а найтеплішим – 30 січня, коли температура повітря підвищилась до +11,6 ºС.

Перевірити, який прогноз робив бабак Тимко III із Харківщини щодо весни 2025 року, можна за посиланням.

Теги: Київ погода весна

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