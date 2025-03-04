Канабіс у щелепах. У Києві викрито хитрий спосіб розповсюдження наркотиків (фото)
Встановлено, що спільники продавали наркотичні засоби як з рук в руки, так і надсилали поштою у пластикових щелепах
У Києві група з чотирьох осіб, яка продавала канабіс, попередньо сховавши його у пластмасових щелепах, отримала підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту канабісу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
«Встановлено, що спільники продавали наркотичні засоби як з рук в руки, так і надсилали поштою у пластикових щелепах», – йдеться у повідомленні.
Як зазначили у прокуратурі, торгівців було викрито під час проведення оперативної закупки. Загалом у них вилучили 1,5 кг канабісу вартістю орієнтовно 1 млн гривень.
«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру групі з чотирьох осіб за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту канабісу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України)», – йдеться у повідомленні.
У прокуратурі уточнили, що слідчі дії з метою встановлення організаторів незаконного бізнесу тривають.
Нагадаємо, київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 млн гривень. Як повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, фігуранти – троє чоловіків та дівчина, віком від 20 до 26 років. Вони поставляли наркотик до столиці, зберігали у спеціально орендованій для цього квартирі та в подальшому збували під час особистих зустрічей з «клієнтами» або сервісом поштових відправлень. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у них близько пʼяти кілограмів «товару», зброю та набої.
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