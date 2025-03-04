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Канабіс у щелепах. У Києві викрито хитрий спосіб розповсюдження наркотиків (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Канабіс у щелепах. У Києві викрито хитрий спосіб розповсюдження наркотиків (фото)
Правоохоронці викрили торговців під час проведення оперативної закупки
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Встановлено, що спільники продавали наркотичні засоби як з рук в руки, так і надсилали поштою у пластикових щелепах

У Києві група з чотирьох осіб, яка продавала канабіс, попередньо сховавши його у пластмасових щелепах, отримала підозру за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту канабісу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Правоохоронці викрили торговців під час проведення оперативної закупки
Правоохоронці викрили торговців під час проведення оперативної закупки
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«Встановлено, що спільники продавали наркотичні засоби як з рук в руки, так і надсилали поштою у пластикових щелепах», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прокуратурі, торгівців було викрито під час проведення оперативної закупки. Загалом у них вилучили 1,5 кг канабісу вартістю орієнтовно 1 млн гривень.

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Правоохоронці вилучили у торговців 1,5 кг канабісу вартістю орієнтовно 1 млн грн
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру групі з чотирьох осіб за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту канабісу, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Гроші, вилучені під час обшуку
Гроші, вилучені під час обшуку
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

У прокуратурі уточнили, що слідчі дії з метою встановлення організаторів незаконного бізнесу тривають. 

Нагадаємо, київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 млн гривень. Як повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві, фігуранти – троє чоловіків та дівчина, віком від 20 до 26 років. Вони поставляли наркотик до столиці, зберігали у спеціально орендованій для цього квартирі та в подальшому збували під час особистих зустрічей з «клієнтами» або сервісом поштових відправлень. Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили у них близько пʼяти кілограмів «товару», зброю та набої. 

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Теги: Київ наркотики поліція наркоторговля

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